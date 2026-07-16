Recolta de grâu din Franța este în scădere față de anul trecut din cauza valurilor de căldură

Recolta de grâu din Franța este în scădere cu 4% față de 2025, potrivit AFP.

Producția franceză de grâu este așteptată să scadă la 32 de milioane de tone în 2026, Mai multe recolte timpurii au fost efectuate în condiții de temperaturi caniculare, conform estimărilor inițiale publicate joi de Ministerul Agriculturii.

Recolta de grâu, în scădere cu 4% față de anul trecut

În ciuda unei creșteri a suprafeței cultivate cu grâu în Franța, recolta este în scădere cu 4% față de 2025. Este înregistrat un randament mediu mai mic, legat în mod clar de deteriorarea condițiilor de creștere la sfârșitul sezonului de creștere. Deteriorarea condițiilor este din cauza unor „valuri de căldură succesive ”, potrivit serviciului de statistică al ministerului.

Randamentul mediu provizoriu este de 69,3 chintale pe hectar, față de 74,2 q/ha în 2025. Această scădere afectează producția, chiar dacă suprafața cultivată cu grâu a crescut cu 3% față de anul precedent.

Producția de orz, în scădere cu 6% față de 2025

Producția de orz (iarnă și primăvară) este în scădere cu 6% față de anul precedent, ajungând la 11 milioane de tone, penalizată de randamentele mai mici de orz de primăvară (-36%). Orzul a suferit din cauza perioadelor de căldură intensă, potrivit sursei citate.

„Am avut o recoltă foarte timpurie. Aici, în Champagne, am terminat vinerea trecută. Nu am mai văzut așa ceva”, a declarat pentru AFP Benoît Piétrement, președintele unei asociații comerciale.

„Am lucrat în condiții excepțional de calde, cu restricții în unele departamente. Cea mai mică scânteie de la combină putea declanșa un incendiu”, a subliniat el.

„Am încercat să recoltăm seara și dimineața devreme. De obicei, nu recoltăm înainte de ora 11 dimineața din cauza umidității. Dar acum nu mai este rouă de dimineață”, a explicat el.

Condițiile de creștere au fost foarte bune până în mai și la începutul valurilor de căldură timpurii. Acestea au accelerat recoltarea cerealelor, mai întâi orz și apoi grâu. Anul acesta, recolta este caracterizată de „o calitate bună a boabelor”, dar de un randament foarte inegal în funcție de regiune, a declarat Piétrement, potrivit aceleiași surse.