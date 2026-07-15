Bilanț îngrijorător: 142 de persoane s-au înecat în Franța în ultima lună. Oamenii caută apa pentru a se răcori

Ministrul Sportului și Tineretului din Franța, Marina Ferrari, a anunțat miercuri că 142 de persoane s-au înecat din 19 iunie, potrivit AFP.

Franța se confruntă cu un al treilea val de căldură

Decesele au avut loc în contextul în care Franța se confruntă cu al treilea val de căldură.

Cifrele oficiale anterioare raportau 139 de decese prin înec în aceeași perioadă a anului trecut. Noile date arată o creștere de peste 18%, a declarat duminică ministrul de Interne francez Laurent Nuñez.

„Ultimele cifre, care trebuie consolidate, arată 142 de decese din 19 iunie. Acest lucru arată cât de îngrijorătoare este situația. Suntem mult peste ceea ce am înregistrat anul trecut”, a declarat Marina Ferrari, conform sursei citate.

Decesele au crescut față de aceeași perioadă a anului trecut

Creșterea acestor decese față de anul trecut este „corelată și cu căldura intensă, care îi determină pe oameni să caute apă pentru a se răcori”, potrivit acesteia.

„Ceea ce este îngrijorător este că peste 55% din aceste înecuri au loc în zone de înot care nu sunt nici autorizate, nici supravegheate. Fac apel la simțul responsabilității tuturor. Aceste accidente ar putea fi prevenite”, a adăugat ministrul sportului.

Anterior, ministrul sportului a declarat că „nu este o coincidență, în timpul unor valuri de căldură ca acestea, să înotăm în zone nesupravegheate. Este de înțeles; toată lumea trebuie să se răcorească, iar oamenii vor să meargă la apă, dar trebuie să fim foarte atenți unde ne scufundăm”.

Multe persoane înoată în ape interzise

Mulți francezi au căutat refugiu în ape interzise pentru înot, cum ar fi lacuri, râuri și canale nesupravegheate.

În vara anului 2025, 409 persoane s-au înecat în Franța. Numărul reprezintă o creștere de 16% față de 2024, potrivit Sănătății Publice Franța. Printre victime, s-au numărat 57 de copii și adolescenți, mai arată sursa citată.