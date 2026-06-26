Bilanțul persoanelor înecate în Franța a crescut la 55. Majoritatea deceselor au loc în zone de înot neautorizate

Un bilanț îngrijorător arată că numărul de persoane înecate în Franța a crescut la 55, potrivit AFP.

Guvernul se teme că acesta ar putea crește și mai mult, a declarat vineri ministrul sportului, Marina Ferrari.

Peste jumătate din înecuri au loc în zone nesupravegheate

Potrivit ministrului, „65% dintre aceste înecuri au loc în zone de înot nesupravegheate sau neautorizate”.

Cu 61 de departamente aflate în alertă roșie vineri, valul de căldură se reduce ușor. Acesta a atins apogeul în ziua precedentă.

În vara anului 2025, 409 persoane au murit prin înec în Franța. Numărul reprezintă o creștere de 16% față de 2024, potrivit Sănătății Publice din Franța. Printre victime, s-au numărat 57 de copii și adolescenți, potrivit sursei citate.

Ultimul bilanț era de 40 de persoane înecate, până la data de 18 iunie, potrivit premierului francez Sébastien Lecornu.

Înotul, metodă de a face față valului de căldură

Mulți francezi au căutat refugiu în ape interzise pentru înot, cum ar fi lacuri, râuri și canale nesupravegheate.

Ferrari a îndemnat pe toată lumea să „respecte regulile de siguranță”.

„Nu este o coincidență, în timpul unor valuri de căldură ca acestea, să înotăm în zone nesupravegheate. Este de înțeles; toată lumea trebuie să se răcorească, iar oamenii vor să meargă la apă, dar trebuie să fim foarte atenți unde ne scufundăm”, a declarat ministrul sportului.