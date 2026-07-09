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Franța: Un muzeu de lângă Luvru a fost afectat de o pană de curent, cauzată de temperaturile extreme

Muzeul de Arte Decorative din Paris, de lângă Luvru, a fost afectat de o pană de curent, iar acesta a fost închis. Penele de curent cauzate de temperaturile extreme nu sunt o noutate în Franța.
Franța: Un muzeu de lângă Luvru a fost afectat de o pană de curent, cauzată de temperaturile extreme
Sursa foto: Pexels
Ioana Târziu
09 iul. 2026, 14:41, Știri externe
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Muzeul de Arte Decorative din Paris, aflat lângă Luvru, a fost afectat de o pană de curent, potrivit Le Figaro.

Muzeul a fost închis

Cauzată joi dimineața, pana de curent a dus la închiderea muzeului.

„Din cauza unei pene de curent, muzeul nu va putea fi deschis astăzi ”, a anunțat instituția pe site-ul său.

Vizitatorii care au achiziționat bilete datate vor primi automat rambursarea, a adăugat muzeul. Întreaga clădire a fost cufundată în întuneric, iar personalul a fost rugat să evacueze Pavilionul Marsan, aflat la vârful nord-vestic al complexului palatului, potrivit sursei.

Luvru, deschis în continuare

Conform rapoartelor inițiale, pană nu afectează în mod specific muzeul, ci un număr mare de clienți din zonă. Cu toate acestea, Muzeul Luvru este „operațional”.

„Suntem deschiși ca de obicei”, a confirmat Muzeul Luvru.

Penele de curent, o consecință a temperaturilor extreme

Ca peste tot în Franța, Parisul se confruntă cu pene de curent legate de valul de căldură. Problema este deosebit de vizibilă în orașele unde rețeaua electrică este în mare parte subterană. Disiparea căldurii de la echipamente este îngreunată atunci când căldura se acumulează timp de mai multe zile consecutive.

O altă consecință a valului de căldură, deși fără legătură cu electricitatea, este că Luvru își va închide porțile la ora 16:00. Muzeul se va închide mai devreme începând de vineri, ultima intrare pentru vizitatori fiind la ora 14:00.

Aceste programări ajustate sunt concepute pentru a asigura o vizită confortabilă pentru public înainte de cele mai caniculare ore. De asemenea, măsurile sunt luate și pentru a proteja operele de artă și palatul în sine, conform aceleiași surse.

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