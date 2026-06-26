Franța: 50.000 de locuințe au rămas fără curent electric din cauza temperaturilor extreme

Valul de căldură cu care se confruntă Franța a lăsat 50.000 de locuințe fără curent electric, potrivit AFP.

Un operator francez de rețea de distribuție a energiei electrice și-a activat forța de intervenție rapidă (FIRE). Măsurile au fost luate ca răspuns la un risc „ridicat” de incidente.

Temperaturile extreme pun presiune pe cabluri

Valul de căldură pune cablurile sub presiune. Conform unui raport al operatorului, joi, la ora 19:00, „50.000 de clienți au rămas fără curent electric în urma incidentelor legate de căldura excepțională”. Penele de curent au fost înregistrate „în principal în departamentele Yvelines (33.000), Hauts-de-Seine (7.400) și Gironde (5.700)”.

Operatorul francez asigură că majoritatea incidentelor pot fi rezolvate „în mai puțin de câteva ore, în special prin operațiuni la distanță”. Totuși, „unele operațiuni mai complexe pot necesita prezența echipelor la fața locului pentru perioade mai lungi ”. Peste 1.000 de tehnicieni și „companii partenere” au fost mobilizate, potrivit sursei citate.

Incidente și în Paris

Câteva incidente au avut loc și în capitală, dar au fost rezolvate rapid. Penele de curent nu au avut niciun impact semnificativ asupra clienților, a declarat operatorul.

„Temperaturile foarte ridicate acumulate pe parcursul mai multor zile, cu o temperatură care nu scade sub 25°C noaptea, pot crește temperatura terenului asfaltat până la 80°C în anumite locuri. Acest lucru poate pune la încercare cablurile subterane, în special în orașele mari” a transmis operatorul, conform sursei.

Sistemul, activat în 2003

Creat în urma celor două furtuni din 1999, sistemul FIRE a fost activat pentru prima dată în timpul unui val de căldură în 2003.

„Episodul de val de căldură este de lungă durată și atâta timp cât solul nu se răcește, riscul de incidente este mai mare”, în special în orașele în care rețeaua de distribuție a energiei electrice este îngropată, a explicat, pentru AFP, un purtător de cuvânt al operatorului francez.