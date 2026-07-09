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Surf pe vulcan: noua atracție inaugurată în Franța

Parcul tematic Vulcania din centrul Franței a inaugurat o nouă atracție care simulează coborârea pe o curgere de lavă a vulcanului Kilauea. Odată cu această experiență, parcul își schimbă treptat direcția, combinând educația științifică cu atracțiile pline de adrenalină.
Surf pe vulcan: noua atracție inaugurată în Franța
imagine din Vulcania, parcul tematic din Auvergne dedicat vulcanilor și științei/sursa foto: X
Maria Miron
09 iul. 2026, 13:59, Life-Inedit
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O călătorie prin interiorul unui vulcan îi așteaptă pe vizitatorii care aleg noua atracție Expédition Hawaï, deschisă la începutul lunii iulie. Experiența interactivă, desfășurată în cinci etape, îi poartă pe vizitatori într-o simulare a unei coborâri pe o curgere de lavă a vulcanului Kilauea, unul dintre cei mai activi vulcani din lume, situat în arhipelagul Hawaii.

Pentru a crea senzația unei aventuri pe urmele unei erupții vulcanice, noua instalație folosește efecte speciale, decoruri tematice, tehnologii interactive și sisteme de simulare dinamică, potrivit Journal du Geek.

Știința, combinată cu senzațiile tari

Parcul tematic Vulcania, dedicat vulcanilor și fenomenelor geologice, este situat la aproximativ 1.000 de metri altitudine, în lanțul vulcanic Chaîne des Puys din Franța. Anul trecut, acesta a atras aproape 390.000 de vizitatori, fiind unul dintre cele mai cunoscute parcuri de acest tip din țară.

Cunoscut în special pentru componenta sa educativă dedicată vulcanologiei și științelor Pământului, parcul își schimbă treptat direcția.

După inaugurarea primei sale atracții de tip montagne russe, Vulcania continuă investițiile în experiențe spectaculoase prin propriul plan de dezvoltare „Olympus 25”, care prevede investiții cuprinse între 25 și 29 de milioane de euro. Strategia include lansarea unei atracții majore în fiecare sezon și dezvoltarea unor spații de cazare în incinta parcului începând din 2028.

Investiții în noi forme de divertisment

Sezonul din această vară include spectacole nocturne de lumini, efecte pirotehnice și proiecții multimedia. De asemenea, planetariul și-a actualizat programul cu producții dedicate asteroizilor și explorării spațiului, în încercarea de a atrage vizitatori atât pe timpul zilei, cât și după lăsarea serii.

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