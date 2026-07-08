Franța cere Meta să negocieze cu bună-credință cu editorii din presă privind drepturile de autor

Autoritatea franceză pentru concurență a stabilit că Meta cauza „prejudicii grave” presei, prin neplata drepturilor conexe de autor, potrivit Le Figaro.

Meta, susceptibilă de abuz de poziție dominantă

De asemenea, instituția a stabilit că practicile companiei americane erau susceptibile de a constitui un abuz de poziție dominantă.

Miercuri, Autoritatea a ordonat companiei americane să reia negocierile „cu bună-credință” cu grupurile media franceze. Acestea trebuie reluate „conform unor criterii transparente, obiective și nediscriminatorii”.

Negocierile trebuie să acopere perioada de la începutul anului 2025, pentru reluarea conținutului de presă. Meta este obligată să furnizeze părților informațiile necesare pentru desfășurarea negocierilor în termen de cincisprezece zile. De asemenea, trebuie să mențină afișarea conținutului de presă pe toate serviciile online ale sale pe întreaga perioadă de discuții, arată sursa.

Cum a fost luată decizia

Decizia vine în urma a două apeluri la Autoritatea pentru Concurență, după eșecul discuțiilor anterioare cu gigantul digital. Primul a fost depus de Societatea Drepturilor Conexe ale Presei (DVP). Aceasta reprezintă 600 de publicații din presa audiovizuală, reviste, presă specializată, companii exclusive, agenții de știri etc., în iulie 2025. Aceasta a fost urmată de aceeași abordare din partea Alianței Presei de Informații Generale (Apig). Ea reprezintă aproape 300 de titluri de presă.

Discuțiile au vizat reînnoirea unui acord semnat în 2021 și care urma să expire la sfârșitul anului 2024.

„Propunerile financiare făcute până acum de Meta nu seamănă deloc cu compensațiile stipulate pentru perioada anterioară”, conform unui document al Apig. Acesta indica „o scădere masivă și nejustificată”, potrivit aceleiași surse.

Ce sunt drepturile conexe de autor

Drepturile conexe la drepturile de autor au fost stabilite printr-o directivă europeană din 2019. Aceasta impune platformelor digitale să compenseze publicațiile de presă pentru indexarea conținutului lor.

Cu toate acestea, presa franceză încă se luptă să obțină aceste plăți, din cauza unor lacune în legea din 2019. În martie 2026, Adunarea Națională a adoptat în unanimitate, în primă lectură, un proiect de lege propus de partidul MoDem, pentru a consolida legislația privind drepturile conexe.