UE trimite avioane și sute de pompieri pentru a face față incendiilor devastatoare din Portugalia și Franța

Portugalia și Franța au activat UCPM din cauza incendiilor de vegetație devastatoare. Franța a activat duminică mecanismul, iar Comisia a mobilizat patru avioane rescEU din Suedia și Cipru, care urmează să ajungă în zonele afectate.

Portugalia a cerut sprijin pe 3 iulie. La doar câteva ore după activare, 118 pompieri și 45 de vehicule din Spania au fost trimise în teren. Totodată, trei aeronave rescEU de stingere a incendiilor din Italia și Spania au fost mobilizate pentru intervenții.

Comisia Europeană precizează că în acest an a mobilizat un număr record de pompieri pentru sezonul incendiilor de vegetație. În total, 777 de pompieri din 14 țări europene sunt deja sau vor fi prepoziționați în zone cu risc ridicat din Cipru, Grecia, Italia, Franța, Spania și Portugalia.

„Europa este unită în fața acestor incendii devastatoare”

În paralel, flota europeană include 22 de avioane și cinci elicoptere pregătite să fie trimise în statele care solicită asistență.

„Portugalia și Franța se confruntă cu o amenințare extremă de incendii de vegetație în cursul acestui val de căldură grav și fiecare minut contează. Sunt mândră să văd că mecanismul de protecție civilă al UE oferă din nou sprijin rapid atunci când este cel mai necesar. Aeronavele de stingere a incendiilor, echipele de intervenție la sol și vehiculele din Suedia, din Cipru, din Italia și din Spania sunt deja la fața locului și ajută echipele de urgență. Europa este unită în fața acestor incendii devastatoare. Suntem alături unii de alții, cu hotărâre, pentru a proteja viețile, comunitățile, mijloacele de subzistență și mediul nostru natural”, a declarat comisara pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib.

Potrivit Comisiei Europene, riscul incendiilor de vegetație crește de la an la an din cauza schimbărilor climatice. În martie 2026, Comisia a prezentat o nouă strategie integrată pentru gestionarea incendiilor de vegetație, axată pe prevenire, pregătire, răspuns și refacerea zonelor afectate.