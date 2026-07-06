Comisia Europeană pregătește reforme ale procesului de extindere a UE înaintea summitului din octombrie

Comisia Europeană pregătește propuneri privind reformarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, într-un context în care extinderea a devenit una dintre prioritățile politice ale blocului comunitar, relatează Euronews.

Inițiativa vine pe fondul apropierii Muntenegrului de finalizarea negocierilor de aderare și al intensificării discuțiilor dintre statele membre privind viitorul procesului de extindere.

Integrare graduală și protejarea statului de drept

În ultimele săptămâni, mai multe state membre au prezentat documente care propun modificări ale actualului mecanism de aderare.

Astfel, cinci dintre cele șase state fondatoare ale Uniunii au susținut consolidarea măsurilor de protecție împotriva regresului democratic și a încălcării statului de drept.

Germania și Franța au promovat, de asemenea, ideea unei integrări graduale a statelor candidate, astfel încât acestea să beneficieze de anumite avantaje ale apartenenței la Uniune înainte de aderarea deplină. În acest context, au fost discutate și formule intermediare de asociere pentru țări precum Ucraina.

Propuneri înaintea consiliului din toamnă

Chestiunea extinderii blocului comunitar va fi discutată la Consiliului European programat pentru luna octombrie. Înaintea acestei reuniuni, Comisia intenționează să prezinte propriile propuneri pentru a influența direcția discuțiilor.

„Am primit contribuții pe această temă din partea mai multor state membre. De asemenea, Comisia lucrează la acest subiect. Așteptăm cu interes viitoarea discuție strategică privind extinderea și reformele, care va avea loc în cadrul reuniunii Consiliului European din octombrie anul acesta”, a transmis un purtător de cuvânt al executivului european.

Pe lângă modificările procesului de aderare, instituția europeană lucrează și la evaluări privind funcționarea unei Uniuni extinse, evaluări care se vor axa pe modelul de construcție a bugetului, procesul decizional și distribuția competențelor în interiorul blocului comunitar.

Un element central al reformei îl reprezintă consolidarea mecanismelor de supraveghere și sancționare a eventualelor derapaje democratice după aderare.

Printre ideile aflate în discuție se numără introducerea unor sancțiuni rapide pentru încălcarea principiilor fundamentale ale Uniunii, inclusiv suspendarea fondurilor europene sau limitarea drepturilor de vot, însă acest idei nu se bucură de unanimitate în rândul statelor membre.

Alte măsuri analizate vizează prelungirea perioadelor de tranziție pentru noile state membre și obligativitatea participării la Parchetul European pentru țările care vor adera în viitor.

„Consolidarea garanțiilor ar putea atenua îngrijorările țărilor care au fost, în mod tradițional, sceptice față de extindere”, a declarat Florian Bieber, coordonator al Grupului consultativ de politici „Balcanii în Europa”.