UE alocă 3,9 miliarde de euro pentru drone destinate Ucrainei

Comisia Europeană a aprobat marți plata primei tranșe de 3,9 miliarde de euro destinată achiziției de drone pentru Ucraina. Fondurile fac parte dintr-un pachet de aproximativ 6 miliarde de euro alocat acestei categorii de echipamente militare.

Executivul european arată că dronele reprezintă o capacitate esențială pentru apărarea Ucrainei în contextul războiului declanșat de Rusia.

Plata vine la doar câteva zile după ce Bruxelles-ul a virat o primă tranșă de 3,2 miliarde de euro, în cadrul programului de asistență macrofinanciară destinat Kievului.

Comisia Europeană precizează că alte plăți vor fi efectuate în zilele următoare, până la acoperirea integrală a primei tranșe dedicate achiziției de drone. Fondurile vor fi acordate în funcție de solicitările de plată transmise de autoritățile ucrainene.

Ursula von der Leyen: „Europa este alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că dezvoltarea tehnologică a Ucrainei a avut un rol important în rezistența acesteia în fața invaziei ruse.

„Ingeniozitatea Ucrainei se află în centrul succesului său în rezistența împotriva invaziei pe scară largă a Rusiei. Este o ingeniozitate pe care vrem să o sprijinim. Astăzi, eliberăm o primă tranșă de 3,9 miliarde de euro pentru tehnologie avansată în domeniul dronelor, pentru a consolida apărarea Ucrainei. Și vor urma și altele.”

Șefa Executivului european a afirmat că aceste investiții vor contribui la protejarea populației civile și la consolidarea securității europene.

„Aceste investiții vor ajuta Ucraina să își protejeze cetățenii, să își apere suveranitatea și să consolideze securitatea Europei. Europa este ferm alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie pentru a obține o pace justă și durabilă.”

Programul european are o valoare de 90 de miliarde de euro

Finanțarea face parte din programul „Ukraine Support Loan”, în valoare totală de 90 de miliarde de euro, adoptat de Uniunea Europeană în acest an.

Din această sumă, 30 de miliarde de euro sunt destinate sprijinului bugetar al statului ucrainean, iar 60 de miliarde de euro vor finanța apărarea și industria de profil în perioada 2026-2027.

Comisia Europeană a precizat că, în 2026, Ucraina poate beneficia de până la 28,3 miliarde de euro pentru consolidarea capacităților sale industriale din domeniul apărării.

Urmează finanțări pentru muniție și sisteme de apărare antiaeriană

Executivul european verifică documentele și contractele prezentate de autoritățile ucrainene înaintea fiecărei plăți. Procedura urmărește utilizarea fondurilor exclusiv pentru achizițiile convenite împreună cu statele membre.

Comisia Europeană anunță că viitoarele tranșe de finanțare vor acoperi, pe lângă achiziția de drone, și cumpărarea de muniție, rachete și sisteme de apărare antiaeriană.

Potrivit instituției, măsurile reflectă angajamentul Uniunii Europene de a sprijini Ucraina în fața agresiunii militare ruse.

De la începutul invaziei ruse, Uniunea Europeană și statele membre au acordat Ucrainei și cetățenilor săi un sprijin total de 211,3 miliarde de euro, inclusiv fonduri provenite din veniturile generate de activele rusești imobilizate.