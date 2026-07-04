Președinția Irlandei a Consiliului UE, a opta oară în istoria sa, a fost umbrită de un scandal privind vânzările continue de alumină către Rusia, potrivit Euronews.

O situație inconfortabilă

Situația este una inconfortabilă pentru o țară care a plasat sprijinul pentru Ucraina în fruntea priorităților sale. De asemenea, țara ar trebui să acționeze ca un „intermediar onest” între celelalte 26 de state membre, potrivit sursei.

În cadrul ceremoniei de deschidere a președinției de la Castelul Dublin, prim-ministrul Irlandei a declarat că „deținerea președinției este o onoare și o responsabilitate și suntem gata să dăm totul”.

Irlanda este o țară ale cărei controverse tind să se învârtă în jurul marilor companii tehnologice și al impozitării reduse. Percepția de a fi un factor indirect care a facilitat cel mai mare conflict armat de pe teritoriul european de la al Doilea Război Mondial încoace se dovedește a fi o criză devastatoare de relații publice, arată sursa.

Scandalul, început din luna martie

Controversele se acumulează de la sfârșitul lunii martie. Atunci, un grup media a expus legăturile profitabile dintre o rafinărie extinsă din vestul Irlandei, și complexul militar-industrial al Rusiei. Scandalul a fost intensificat săptămâna aceasta, când Irlanda a marcat cu mare fast începutul președinției sale rotative.

Volodimir Zelenski a fost oaspetele de onoare la ceremonia de deschidere de miercuri Președintele Ucrainei a criticat public Dublinul pentru că a permis exporturile de alumină către agresorul țării sale, conform sursei citate.

Ce este alumina

Alumina este o pulbere albă folosită la fabricarea aluminiului. Reprezintă un metal ușor care se găsește frecvent în armele de pe câmpul de luptă din Ucraina.

„Fiecare tonă de materii prime care ajunge în Rusia este folosită împotriva noastră în acest război. Asta înțelegem noi. Așa vedem noi lucrurile”, a spus Zelenski.

Micheál Martin a încercat să dezamorseze tensiunile. El a transmis că a avut o „conversație bună” cu liderul ucrainean pe această temă. De asemenea, a promis să împărtășească rezultatele unei anchete cu Comisia Europeană. Ancheta este aproape de finalizare, a spus el.

„Nu vrem să ne aflăm în situația în care materialele provenite de la o fabrică din Irlanda sunt folosite pentru a sprijini mașina de război rusă”, a spus Martin, potrivit aceleiași surse.

„Sperăm că nu va trebui să așteptăm luni de zile”

„Sperăm cu ardoare un rezultat pozitiv pentru noi în această anchetă și sperăm că nu va trebui să așteptăm luni de zile”, a declarat Zelenski.

„Alumina nu a fost până acum pe nicio listă de sancțiuni”, a spus Martin. El a repetat un punct de vedere menționat atât de guvernul său, cât și de rafinărie, pentru a contracara controversele.

Declarația Președintei Comisiei Europene

Von der Leyen a fost succintă în punctul său de vedere, menționează sursa.

„Este de datoria Irlandei să conducă această anchetă și să stabilească un calendar”, a spus ea.

„Irlanda nu va alege niciodată în mod selectiv când vine vorba de sancțiuni. Nu va alege niciodată în mod selectiv criteriile. Criteriile sunt clare. Criteriile trebuie aplicate. Acest lucru este important”, a declarat viceprim-ministrul Simon Harris.

„Dar este important să stabilim faptele”, a conchis acesta.