Prima pagină » Știrile zilei » Scandal exploziv în Irlanda din cauza vânzărilor continue de alumină către Rusia

Scandal exploziv în Irlanda din cauza vânzărilor continue de alumină către Rusia

Irlanda se confruntă cu un scandal de proporții în contextul vânzărilor continue de alumină către Rusia. Controversele au dus la eșecul începerii președinției UE a țării.
Scandal exploziv în Irlanda din cauza vânzărilor continue de alumină către Rusia
Ioana Târziu
04 iul. 2026, 09:07, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președinția Irlandei a Consiliului UE, a opta oară în istoria sa, a fost umbrită de un scandal privind vânzările continue de alumină către Rusia, potrivit Euronews.

O situație inconfortabilă

Situația este una inconfortabilă pentru o țară care a plasat sprijinul pentru Ucraina în fruntea priorităților sale. De asemenea, țara ar trebui să acționeze ca un „intermediar onest” între celelalte 26 de state membre, potrivit sursei.

În cadrul ceremoniei de deschidere a președinției de la Castelul Dublin, prim-ministrul Irlandei a declarat că „deținerea președinției este o onoare și o responsabilitate și suntem gata să dăm totul”.

Irlanda este o țară ale cărei controverse tind să se învârtă în jurul marilor companii tehnologice și al impozitării reduse. Percepția de a fi un factor indirect care a facilitat cel mai mare conflict armat de pe teritoriul european de la al Doilea Război Mondial încoace se dovedește a fi o criză devastatoare de relații publice, arată sursa.

Scandalul, început din luna martie

Controversele se acumulează de la sfârșitul lunii martie. Atunci, un grup media a expus legăturile profitabile dintre o rafinărie extinsă din vestul Irlandei, și complexul militar-industrial al Rusiei. Scandalul a fost intensificat săptămâna aceasta, când Irlanda a marcat cu mare fast începutul președinției sale rotative.

Volodimir Zelenski a fost oaspetele de onoare la ceremonia de deschidere de miercuri Președintele Ucrainei a criticat public Dublinul pentru că a permis exporturile de alumină către agresorul țării sale, conform sursei citate.

Ce este alumina

Alumina este o pulbere albă folosită la fabricarea aluminiului. Reprezintă un metal ușor care se găsește frecvent în armele de pe câmpul de luptă din Ucraina.

„Fiecare tonă de materii prime care ajunge în Rusia este folosită împotriva noastră în acest război. Asta înțelegem noi. Așa vedem noi lucrurile”, a spus Zelenski.

Micheál Martin a încercat să dezamorseze tensiunile. El a transmis că a avut o „conversație bună” cu liderul ucrainean pe această temă. De asemenea, a promis să împărtășească rezultatele unei anchete cu Comisia Europeană. Ancheta este aproape de finalizare, a spus el.

„Nu vrem să ne aflăm în situația în care materialele provenite de la o fabrică din Irlanda sunt folosite pentru a sprijini mașina de război rusă”, a spus Martin, potrivit aceleiași surse.

„Sperăm că nu va trebui să așteptăm luni de zile”

„Sperăm cu ardoare un rezultat pozitiv pentru noi în această anchetă și sperăm că nu va trebui să așteptăm luni de zile”, a declarat Zelenski.

„Alumina nu a fost până acum pe nicio listă de sancțiuni”, a spus Martin. El a repetat un punct de vedere menționat atât de guvernul său, cât și de rafinărie, pentru a contracara controversele.

Declarația Președintei Comisiei Europene

Von der Leyen a fost succintă în punctul său de vedere, menționează sursa.

„Este de datoria Irlandei să conducă această anchetă și să stabilească un calendar”, a spus ea.

„Irlanda nu va alege niciodată în mod selectiv când vine vorba de sancțiuni. Nu va alege niciodată în mod selectiv criteriile. Criteriile sunt clare. Criteriile trebuie aplicate. Acest lucru este important”, a declarat viceprim-ministrul Simon Harris.

„Dar este important să stabilim faptele”, a conchis acesta.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da