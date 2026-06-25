Comisia Europeană virează Ucrainei prima tranșă de 3,2 miliarde de euro din noul pachet de sprijin financiar

Suma reprezintă prima plată din noul mecanism de sprijin pentru Ucraina, în valoare totală de 90 de miliarde de euro, destinat perioadei 2026-2027 și menit să susțină atât bugetul statului ucrainean, cât și nevoile din domeniul apărării.

„Ucraina prosperă de mâine necesită investiții masive în prezent. De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, Uniunea Europeană și statele sale membre au furnizat sprijin economic, financiar și militar în valoare de peste 200 de miliarde EUR. Iar prin împrumutul de sprijin pentru Ucraina, vom furniza o sumă suplimentară de 90 de miliarde EUR în următorii doi ani. Astăzi, transferăm prima tranșă din cadrul acestui împrumut, în valoare de 3,2 miliarde EUR sub formă de asistență macrofinanciară. Și vom începe să plătim primii bani din cele 6 miliarde de euro pentru producția de drone în zilele următoare. Aceasta este solidaritatea în acțiune”, a declarat Ursula von der Leyen.

Noua asistență macrofinanciară reprezintă una dintre cele două componente ale Instrumentului de Sprijin pentru Ucraina, adoptat de Uniunea Europeană în februarie 2026. Pentru anul în curs, valoarea totală a asistenței macrofinanciare este de 8,35 miliarde de euro, împărțită în trei tranșe.

Pentru a beneficia de prima plată, Ucraina a trebuit să îndeplinească o serie de condiții convenite cu Uniunea Europeană. Printre acestea se numără extinderea taxei militare, prezentarea unui proiect legislativ privind impozitarea veniturilor generate prin intermediul platformelor digitale, eliminarea unor scutiri de TVA pentru coletele importate cu valoare redusă, precum și reforme în domeniul investițiilor publice și al administrației vamale.

Comisia Europeană a precizat că sprijinul financiar este condiționat de continuarea reformelor economice și instituționale și urmărește consolidarea finanțelor publice, creșterea veniturilor interne și îmbunătățirea sustenabilității cheltuielilor publice.

Alte două tranșe, până la finalul anului

Potrivit planificării actuale, o a doua tranșă, estimată la 3,7 miliarde de euro, ar urma să fie acordată în luna septembrie, iar o a treia tranșă, de aproximativ 1,45 miliarde de euro, este programată până la sfârșitul anului.

Pe lângă sprijinul bugetar, Uniunea Europeană pregătește și primele plăți din componenta dedicată apărării. În zilele următoare, Kievul urmează să primească prima tranșă din pachetul de 6 miliarde de euro destinat achiziționării de drone produse în Ucraina pentru forțele ucrainene.

În total, UE și statele membre au furnizat Ucrainei, de la începutul invaziei ruse din februarie 2022, sprijin economic, financiar, militar și umanitar în valoare de peste 211 miliarde de euro, inclusiv fonduri provenite din veniturile generate de activele rusești înghețate.