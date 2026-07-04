Turcia ascunde casele dărăpănate înaintea summitului NATO de la Ankara

Capitala Turciei a luat măsuri pentru a ascunde cartierele sărăcăcioase din oraș, potrivit AFP.

Ankara a suferit modificări, pentru a-și îmbunătăți imaginea în fața celor 32 de șefi de stat care vor sosi acolo. Printre aceștia, se numără și președintele american Donald Trump.

Flori și panouri publicitare pentru mascarea sărăciei

De-a lungul autostrăzii care leagă aeroportul din Ankara de centrul orașului, angajații municipali au plantat flori și au instalat panouri publicitare gigantice. Acestea au fost montate pentru a masca vederea asupra caselor dărăpănate și a cartierelor mai sărace, potrivit sursei.

Însă, renovarea și măsurile stricte de securitate implementate vor închide mai multe drumuri importante. Ele vor forța închiderea magazinelor și vor îngreuna viața locuitorilor și proprietarilor de afaceri din acest oraș. Anlara are o populație aproape șase milioane de locuitori. Măsurile au atras critici aspre din partea localnicilor și a politicienilor din opoziție.

„O închisoare în aer liber”

„Ankara a devenit practic o închisoare în aer liber… Întreaga capitală a fost blocată pentru a facilita mișcarea câtorva coloane oficiale de mașini”, a declarat Tuncer Bakirhan, copreședinte al partidului de opoziție pro-kurd DEM.

„Se vorbește chiar despre închiderea parcurilor pentru ca un președinte să poată merge la jogging acolo! Locuitorii sunt tratați ca niște oaspeți nedoriți în propriul lor oraș”, a adăugat el. Bakirhan a făcut referire la zvonurile conform cărora mai multe parcuri din capitală urmau să fie închise pentru a permite președintelui francez Emmanuel Macron să alerge de dimineață. Însă, aceste zvonuri au fost infirmate, potrivit aceleiași surse.

Investiții de peste 200 de milioane de dolari

Pregătirile ample pentru summitul de două zile au inclus renovarea unui aeroport militar și construirea de noi drumuri. Acestea nu au fost ieftine, costând peste 235 de milioane de dolari, conform presei turcești.

Autoritățile au prezentat astfel de proiecte ca fiind investiții pe termen lung, ce vizează modernizarea infrastructurii capitalei.

Federația Taximetriștilor Turci a profitat de oportunitatea pentru a-și intensifica activitatea. Le-a sugerat șoferilor să respecte un cod vestimentar format din pantaloni gri și cămașă albă.

„Le vom oferi oaspeților noștri apă, rahat turcesc și apă de colonie pentru a demonstra ospitalitatea turcească”, a declarat președintele Federației, Mehmet Yiginer.

Pentru prima dată, orașul are și propriul detașament de ofițeri de poliție călare. De asemenea, muncitorii au umplut gropile, iar capacele de canalizare au fost în sfârșit montate la același nivel cu pavajul din jur, mai transmite sursa.