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Politico: NATO în alertă din cauza României! Alianța se teme de atacuri cu drone care ar putea viza proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Ce a decis

NATO se teme de o escaladare a atacurilor cu drone în Europa și cu precădere în România, atacuri care ar putea viza proiecte critice ale administrației de la București. Alianța dorește, de asemenea, să ajungă la un acord asupra inițiativelor legate de drone la summitul de la Ankara de luna viitoare.
Politico: NATO în alertă din cauza României! Alianța se teme de atacuri cu drone care ar putea viza proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Ce a decis
Sorina Matei
11 iun. 2026, 13:15, Politic
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Aliații NATO au discutat miercuri o propunere pentru un program accelerat de cumpărare de drone, la doar câteva zile după ce prăbușirea unei drone rusești a provocat multiple răni în România.

Discuții la Summitul NATO de la Ankara

La o reuniune cu ușile închise a celor 32 de ambasadori ai NATO, țările au dezbătut dacă alianța ar trebui să achiziționeze urgent mai multe drone ca parte a misiunilor de poliție aeriană asupra statelor membre din prima linie, potrivit a trei diplomați ai alianței cărora li s-a acordat anonimatul pentru a vorbi liber.
„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să creeze riscuri majore pentru securitatea euro-atlantică, în special în Marea Neagră”, a scris președintele român Nicușor Dan după întâlnire. „Prin urmare, este important ca NATO să își consolideze prezența și capabilitățile în România.”
„În timpul discuției, s-a convenit accelerarea proiectelor NATO privind răspunsul la amenințările cu drone, astfel încât măsurile de sprijin pentru aliații afectați să poată fi aprobate la summitul [alianței] de la Ankara” luna viitoare, a declarat el.
Întâlnirea planificată în prealabil a avut loc după ce o dronă rusească s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din România la sfârșitul lunii trecute, rănind două persoane și provocând un apel imediat din partea Bucureștiului pentru accelerarea livrărilor de apărare aeriană ale NATO. Alianța a trimis, de asemenea, avioane de luptă pentru a doborî drone suspecte deasupra Letoniei și Estoniei în ultimele săptămâni.
„Ca urmare directă a războiului continuu al Rusiei împotriva Ucrainei, am văzut mai multe incidente cu drone de-a lungul flancului nostru estic”, a declarat purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart.
Rămâne neclar când vor cumpăra aliații NATO dronele.

Urgența NATO: problema dronelor

Întâlnirea de miercuri a insuflat, de asemenea, o nouă urgență în implementarea unor „inițiative concrete” privind dronele pentru summitul liderilor alianței din 7-8 iulie, a declarat primul diplomat NATO.
NATO deține foarte puține resurse militare, deoarece acestea sunt furnizate în mare parte alianței de către guvernele naționale. Însă NATO poate ajuta țările să achiziționeze echipamentele de câmp de luptă necesare, care pot fi apoi plasate sub controlul comandanților militari de rang înalt ai alianței.
Termenele de achiziție și livrare a dronelor sunt necunoscute, relatează Politico .

Ce amenințări sunt la adresa României

Aliații NATO au semnalat, de asemenea, amenințări la adresa infrastructurii critice din Marea Neagră, inclusiv proiectul românesc de explorare a gazelor naturale Neptun Deep, în valoare de 4 miliarde de euro, care urmează să intre în funcțiune anul viitor, au declarat diplomații.
Țările au discutat dacă comandamentul militar al NATO ar trebui să ia mai multe măsuri pentru a monitoriza amenințările aeriene și navale la adresa acestor instalații reprezentate de drone.
Oficialii militari naționali, care s-au întâlnit săptămâna trecută la comandamentul militar al alianței din orașul belgian Mons, și-au exprimat deschiderea față de mutarea mai multor mijloace de apărare aeriană pentru a monitoriza și elimina dronele care zboară deasupra României, potrivit primului diplomat NATO și unei persoane familiarizate cu situația.
Neptun Deep se așteaptă să devină cea mai mare instalație de producție de gaze naturale din sectorul românesc al Mării Negre. Producția este programată să înceapă în 2027. Proiectul este implementat de companiile de stat Romgaz și Petrom, controlate de compania austriacă OMV. Costul proiectului este estimat la 4 miliarde de euro, potrivit Politico.

Agențiile media au relatat că unele țări europene încearcă să încheie acorduri cu România pentru furnizarea de gaze din zăcământul Neptun Deep din Marea Neagră. De exemplu, pentru Ungaria, livrările românești sunt garantate să acopere 20-25% din volumul necesar pentru înlocuirea gazului rusesc.

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