Politico: NATO în alertă din cauza României! Alianța se teme de atacuri cu drone care ar putea viza proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Ce a decis

NATO se teme de o escaladare a atacurilor cu drone în Europa și cu precădere în România, atacuri care ar putea viza proiecte critice ale administrației de la București. Alianța dorește, de asemenea, să ajungă la un acord asupra inițiativelor legate de drone la summitul de la Ankara de luna viitoare.