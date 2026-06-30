Drumul spre Ankara. Prioritățile Flancului Estic. Pauliuc: „Cu cât Marea Neagră este mai sigură, cu atât Europa este mai sigură”

Zeci de reprezentanți ai statului român din Administrația Prezidențială, Parlament, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerului Apărării Naționale, alături de oficiali NATO, ambasadori ai statelor membre NATO acreditați la București au participat la reuniunea care a avut ca temă principală Summitul de la Ankara. Evenimentul a avut loc la Senatul României.

„Discutăm despre acele probleme stringente, strategice care afectează viața de zi cu zi a națiunii. Noi, la Centrul AGORA pentru Democrație urmărim să aducem la aceeași masă sectorul public, sectorul privat, experții, pentru o dezbatere așezată, onestă, bazată pe argumente și dovezi despre cele mai importante probleme cu care se confruntă societatea românească.

Pentru luna iunie 2026, cu o săptămână înainte de unul dintre cele mai importante summituri pe care aliața Nord-Atlantică le va avea, Summitul de la Ankara 2026, nu puteam organiza un altfel de eveniment și ne bucurăm să salutăm prezența în sală a reprezentanților instituțiilor publice centrale din România cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, ai Parlamentului, ai Guvernului, ai președinției, precum și reprezentanți ai peste 15 ambasade străine, a statelor NATO acreditate la București, inclusiv prezența a șase ambasadori, a unor state prietene și aliate României”, a precizat Alexandru Manda, președintele Centrul AGORA pentru Democrație.

Nicoleta Pauliuc, Președinta Comisiei pentru apărare din Senatul României, a subliniat în cadrul evenimentului că România are nevoie de decizii corecte, dar și de strategii cu privire la rolul în regiune, în NATO și în arhitectura de securitate europeană.

„Țara noastră are nevoie nu doar de decizii corecte, ci și de o conversație strategică matură despre rolul său în regiune, în NATO și în arhitectura de securitate europeană. Ieri, Consiliul Suprem de Apărare al țării a aprobat obiectivele României pentru Summitul NATO de la Ankara. Peste câteva zile, liderii Alianței se vor reuni, într-un context marcat de continuare a agresiunii ruse împotriva Ucrainei, depresiuni tot mai mare asupra Flancului estic și de apariția unor noi zone de conflict la nivel global.

De aceea, discuție de astăzi nu este una de protocol. Este o discuție despre cum se apără pacea, cum se construiește credibilitatea și cum își asumă România rolul pe care geografia, istoria și alianțele sale i-l dau în vremuri liniștite. Securitatea pare un capitol de politică externă. În vremuri grele, ea devine fundația pe care stă toată țara, economia, libertatea, democrația și viața de zi cu zi a oamenilor. Iar summitul de la Ankara nu este o simplă destinație diplomatică, ci un test de coerență strategică pentru întreaga Alianță. Pentru România, întrebarea nu trebuie să fie doar ce cerem de la NATO, ci și ce oferă România Alianței, pentru că nu mai este suficient să fim pe hartă, trebuie să fim pe agenda deciziilor. Ani de zile, România a spus că Marea Neagră trebuie să fie mai sus pe agenda NATO. Astăzi, realitatea ne de dreptate într-un mod dureros”, a explicat aceasta.

„Cu cât Marea Neagră este mai sigură, cu atât Europa este mai sigură”

Totodată, Nicoleta Pauliuc a afirmat că România nu trebuie să rămână doar o piață de achiziții, ci să devină un spațiu de producție, mentenanță, cercetare și inovare.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei, atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainiene, minele marine, incidentele cu drone, presiunea asupra libertății de navigație și riscurile la adresa infrastructurii critice arată limpede că Marea Neagră nu este o temă regională, ci o temă aliată, una dintre oglinzile în care se vede dacă descurajarea NATO chiar funcționează. De aceea, România trebuie să meargă la Ankara cu un mesaj limpede – securitatea flancului estic nu poate fi completă fără o abordare robustă, coerentă și permanentă a Mării Negre. Avem nevoie de o postură de descurajare și apărare puternică, de prezență aliată adecvată, de apărare antiaeriană, de supraveghere și mobilitate militară, de securitate maritimă și de protecția infrastructurii critice. Iar aici, România nu mai vine doar cu cereri, ci cu fapte. Inițiativa MCM Black Sea, construită împreună cu Turcia și Bulgaria, arată că statele riverane, statele riverane aliate pot da soluții concrete pentru securitatea comună. Are valoare operațională, dar și valoare politică.

Cu cât Marea Neagră este mai sigură, cu atât Europa este mai sigură. Aceasta este ecuația pe care o ducem la Ankara. Trebuie să fim însă onești cu noi în șine. România nu trebuie să rămână doar o piață de achiziții, ci să devină un spațiu de producție, mentenanță, cercetare, inovare și cooperare industrială aliată”, a precizat Președinta Comisiei pentru apărare din Senatul României.

„Trebuie să mergem cu soluții ferme”

Mihai Coteț, vicepreședinte al Senatului României, a precizat că reprezentanții țării noastre trebuie să meargă la Summitul de la Ankara cu soluții ferme.

„Trăim realitatea unui mediu de securitate degradat și foarte volatil. De la Marea Baltică la Marea Neagră, flancul estic nu mai este doar o frontieră a Alianței, este centrul apărării colective euroatlantice. Prin urmare, la Summitul de la Ankara trebuie să mergem cu soluții ferme. Securitatea flancului estic cere o apărare înaintată, robustă, permanentă și completă operațională”, a spus Mihai Coteț, vicepreședinte Senatul României.

Secretarul de stat în MAE Ana Tinca a subliniat că Summitul de la Ankara are o miză importantă.

„Liderii aliați, șefii de stat și de guvern se vor întâlni la Ankara, într-un mediu de securitate extrem de complicat, cu războiul din Ucraina, la granița României, care continuă de mai mult de patru ani, cu apariția unor noi zone de conflict, care afectează țări partenere, dar ne afectează și pe noi în diverse moduri și cu o recalibrare a politicii de securitate și apărare americane, un aliat major în NATO, despre care trebuie să vorbim pentru a ne asigura că gestionăm acest proces firesc de recalibrare prin contribuțiile tuturor aliaților, într-un mod care va asigura o postură de descurajare și apărare în continuare foarte solidă, fără apariție de noi vulnerabilități”, a explicat Ana Tinca, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

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