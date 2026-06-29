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Centrul AGORA pentru Democrație organizează un eveniment premergător Summitului NATO de la Ankara

Centrul AGORA pentru Democrație organizează masa rotundă „Drumul spre Ankara. Prioritățile Flancului Estic”, un eveniment organizat premergător Summitului NATO de la Ankara.
Centrul AGORA pentru Democrație organizează un eveniment premergător Summitului NATO de la Ankara
Sursă foto: Hepta
Ioana Târziu
29 iun. 2026, 19:43, Social
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Centrul AGORA pentru Democrație organizează masa rotundă „Drumul spre Ankara. Prioritățile Flancului Estic”, potrivit unui comunicat emis de organizație.

Evenimentul va fi realizat cu sprijinul Policy Path și al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României.

Evenimentul, organizat premergător Summitului NATO

Acest eveniment de dialog strategic este organizat premergător Summitului NATO de la Ankara, se arată în comunicat.

Masa rotundă „Drumul spre Ankara. Prioritățile Flancului Estic” „își asumă vocația de a contribui la conturarea de către România a unei agende coerente, ambițioase și demne de momentul pe care Alianța Nord-Atlantică îl traversează”, conform organizației.

Evenimentul va avea loc pe 30 iunie, începând cu ora 10:00. Acesta se va desfășura la Senatul României, în sala Avram Iancu.

Vor participa aproximativ 60 de invitați

Vor fi prezenți „aproximativ 60 de invitați la nivel înalt. Reprezentanți ai statului român, din Administrația Prezidențială, Parlament, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerului Apărării Naționale, alături de oficiali NATO, ambasadori ai statelor membre NATO acreditați la București, reprezentanți ai industriei. Vor fi prezenți și experți civili și militari, români și străini, în politică externă și apărare”.

Vor lua cuvântul la eveniment, printre alții:

  • Mircea Abrudean, Președintele Senatului României;
  • Nicoleta Pauliuc, Președinta Comisiei pentru apărare din Senatul României;
  • Ana Tinca, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe;
  • Gen. (ret) Christopher Cavoli, fost Comandant Suprem Aliat în Europa (online);
  • E.S. Dl. Özgür Kıvanç Altan, Ambasadorul Republicii Turce la București;
  • Simona Cojocaru, director al Direcției politici de apărare din cadrul MAPN;
  • E.S. Dl. Paweł Soloch, Ambasadorul Republicii Polone la București.

De asemenea, în cadrul reuniunii, „va fi prezentat materialul de politică publică „De la Ankara la Tirana. Prioritățile Flancului Estic al NATO pentru următorul an”, potrivit aceluiași comunicat.

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