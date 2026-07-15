ANM anunță zile de foc în România. Canicula se extinde, iar furtunile lovesc mai multe regiuni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o informare meteorologică și mai multe atenționări Cod galben, avertizând că România va fi afectată în următoarele zile de un val de caniculă, dar și de episoade de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, vijelii și grindină.

Potrivit meteorologilor, „în intervalul menționat, un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice, sudice, sud-estice și pe alocuri în centru, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.”

Informarea este valabilă în perioada 15 iulie, ora 12:00 – 18 iulie, ora 22:00.

Temperaturi de până la 37 de grade și nopți tropicale

ANM precizează că joi și vineri canicula va afecta regiunile Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă temperaturile foarte ridicate se vor extinde și în restul zonei de câmpie a Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei.

Meteorologii anunță că „va fi caniculă, joi (16 iulie) și vineri (17 iulie) în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă (18 iulie) și în restul zonei de câmpie a Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. În aceste regiuni temperaturile maxime vor fi de 35…37 de grade.”

De asemenea, în vestul și sudul țării sunt prognozate nopți tropicale, „iar temperaturile minime vor fi în general de 20…21 de grade”.

Cod galben de furtuni pentru miercuri

Pe lângă temperaturile ridicate, ANM a emis un Cod galben de instabilitate atmosferică valabil miercuri, 15 iulie, între orele 12:00 și 23:00.

Avertizarea vizează zona montană, Maramureșul, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei.

Meteorologii anunță „perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.”

ANM precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice pot apărea izolat și în alte regiuni ale țării.

Noi furtuni și joi

O altă atenționare Cod galben este valabilă joi, 16 iulie, între orele 12:00 și 22:00.

Vor fi afectate cea mai mare parte a zonei montane, Maramureșul, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și vestul și nordul Munteniei.

Potrivit meteorologilor, „joi (16 iulie), în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.”

Cod galben de caniculă în patru județe

Tot joi, ANM a emis un Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, valabil din 16 iulie, ora 12:00, până pe 17 iulie, ora 10:00.

Avertizarea este valabilă pentru județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, unde indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic.

Meteorologii avertizează că „joi (16 iulie), în județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34…36 de grade, iar cele minime, în general, de 20…22 de grade, caracterizând o noapte tropicală.”

ANM recomandă populației să urmărească actualizările meteorologice, fiindcă avertizările pot fi modificate în funcție de evoluția fenomenelor prognozate.