Mașina devine un cuptor vara. Specialiștii spun ce trebuie făcut înainte să pornești clima

Prima prioritate, odată urcat în mașină, este eliminarea aerului cald acumulat. Potrivit lui Tyler Rhodes, specialist în reparații auto, se recomandă deschiderea ușoară a geamurilor și pornirea ventilatorului la viteză mică, potrivit Real Simple.

Fluxul de aer trebuie direcționat cu ventilație exterioară, nu în modul de recirculare. Aerul trebuie lăsat să circule astfel timp de un minut sau două, înainte de a porni aerul condiționat.

Trucul pentru mașinile extrem de încinse

Glen Hayward, tehnician auto, recomandă o metodă suplimentară pentru mașinile parcate la soare puternic. Se coboară complet un geam, apoi ușa opusă se deschide și se închide de cinci până la opt ori. Metoda elimină rapid aerul supraîncălzit și forțează pătrunderea aerului mai răcoros din exterior.

Un parasolar auto de calitate blochează o parte semnificativă a căldurii solare care pătrunde prin parbriz. Aceasta previne încălzirea excesivă a tabloului de bord, volanului și scaunelor. Parcarea la umbră, chiar și parțială, reduce considerabil acumularea de căldură din interiorul mașinii pe parcursul zilei.

Foliile de geam și husele deschise la culoare

Foliile de geam blochează atât căldura solară, cât și razele UV, protejând totodată materialele din interior. Experții recomandă respectarea reglementărilor locale privind foliile auto înainte de instalare. Husele de culoare deschisă pentru scaune și volan reduc căldura absorbită, față de suprafețele închise la culoare.

Dacă vremea o permite, geamurile pot fi lăsate ușor întredeschise la parcare, pentru a permite evacuarea aerului cald. Se recomandă deschiderea a două geamuri, câte unul pe fiecare parte, de maxim un centimetru. Chiar și o deschidere mică ajută la reducerea temperaturii maxime din mașină.