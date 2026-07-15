Italia se adaptează la căldura extremă. Vizitele și cumpărăturile se fac după apus

Căldura extremă schimbă felul în care sunt vizitate orașele europene. Vizitele care începeau la răsărit se mută acum după apusul soarelui. Fenomenul are deja un nume: turismul nocturn. Roma și Milano se numără printre orașele care s-au adaptat cel mai rapid, notează idealista.it.

Turismul nocturn nu înseamnă viață de noapte sau cluburi, ci un mod diferit de a folosi spațiul urban. Activitățile se mută după apusul soarelui, când temperaturile scad. În orele de vârf ale zilei, turiștii preferă locurile cu aer condiționat. Interesul pentru astfel de experiențe există deja de câțiva ani. În 2025, 62% dintre persoanele chestionate de Booking.com se declarau interesate de experiențe nocturne. Astăzi, acest interes devine o necesitate, din cauza temperaturilor de peste 40 de grade.

Roma mută vizitele după lăsarea serii

Parcul Arheologic al Colosseumului oferă vara programul „O noapte la Colosseum”. Vizitele ghidate au loc marți și joi, între orele 20:00 și 24:00. La acea oră, afluxul de vizitatori este mai ușor de gestionat, iar temperatura mai plăcută. Traseele includ arena și zona subterană a monumentului.

Vineri, Forul Roman se iluminează special pentru vizitatori. Traseele urmează Via Sacra, între orele 19:30 și 22:00. Turiștii pot admira ruinele într-o lumină diferită de cea de zi. La Termele lui Caracalla au revenit deschiderile de seară din programul „Notturno Imperiale”. Vizitatorii pot explora complexul arheologic după apusul soarelui, cu o expunere mai mică la soare.

Milano, cinema în aer liber pe timp de noapte

Milano a adus în prim-plan orele mai răcoroase ale serii prin festivalul AriAnteo. Evenimentul de cinema în aer liber revine până la finalul lunii septembrie. Proiecțiile au loc în patru locații: Palazzo Reale, Fabbrica del Vapore, CityLife și Chiostro dell’Incoronata. Filmele încep la ora 21:45, când căldura zilei s-a atenuat deja. Momentul permite și vizitarea piețelor și a curților interioare din apropiere.

În oraș se mențin și tururile de seară cu autobuze panoramice. Plimbările ghidate prin cartierele noi și prin centrul istoric completează oferta. Ideea este ca orașul să fie observat dintr-o altă perspectivă. Traficul este mai fluid, iar microclimatul mai suportabil decât în timpul zilei.

Magazinele își prelungesc programul din cauza căldurii

Schimbarea de ritm afectează și comerțul din orașele italiene. Magazinele, outleturile și centrele comerciale își prelungesc programul de funcționare. Extinderea are loc mai ales în perioada reducerilor. Scopul este atragerea clienților care preferă să facă cumpărături după apusul soarelui.