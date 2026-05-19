Jucării vândute de Shein, retrase după ce au prezentat un pericol de sufocare pentru copiii mici

Două jucării aflate la vânzare pe Shein au fost retrase după ce s-a descoperit că ar prezenta un pericol de sufocare pentru copiii mici.
Sursa foto: Hepta
Ioana Târziu
19 mai 2026, 17:39, Știri externe
Autoritățile franceze au emis două retrageri de pe piață, după ce s-a descoperit că niște jucării vândute de Shein ar prezenta un pericol de sufocare pentru copiii mici, potrivit Le Figaro.

Cele două jucării, un set format din patru tuburi telescopice cu ventuză și un măgăruș de pluș, erau la vânzare pe platformă de peste un an și prezentau „un pericol de sufocare pentru copiii mici”, arată sursa.

Una dintre jucării nu a trecut prin teste de siguranță

Setul de patru tuburi a fost vândut în perioada 1 aprilie 2025 – 11 mai 2026 și nu a trecut prin mai multe teste menite să asigure utilizarea sa în siguranță de către copii.

„Ventuzele și unele piese mici ale jucăriei se pot desprinde în timpul utilizării sau după un impact. Aceste piese mici, detașabile, pot fi înghițite de copiii mici și pot provoca sufocare”, avertizează autoritățile.

Plușul a fost vândut în perioada 1 ianuarie 2025 și 4 februarie 2026, iar autoritățile avertizează că ar conține „piese mici, detașabile, care ar putea fi înghițite de copiii mici. Piesele eliberate ar putea prezenta un pericol de sufocare”, potrivit aceleiași surse.

În ambele cazuri, produsele considerate „neconforme și periculoase” au fost retrase de la vânzare de pe Shein. Cu toate acestea, „consumatorii sunt sfătuiți să înceteze imediat orice utilizare a produsului”, iar un proces de rambursare a banilor este în desfășurare, până la finalul acestui an.

