Din șantierul noii săli de bal, Trump anunță că ieri era să atace Iranul: „Mai aveam o oră”. Ce vrea să facă cu Cuba

Donald Trump a vizitat astăzi locul de construcție al sălii de bal a Casei Albe. El spune că toate costurile sunt plătite personal de el și sunt „cadou”. „Președintele Xi va veni și nu avem unde să-l cazăm”, spune liderul SUA.

Din șantier, Trump a spus că ieri a fost pe punctul de a ataca din nou Iranul:

„S-ar putea să trebuiască să le dăm o altă lovitură puternică. Nu sunt sigur deocamdată. Veți afla în curând”.

„Cât de aproape ați fost ieri de a ataca Iranul?”, a fost întrebat Trump. Răspunsul președintelui SUA a venit imediat: „Eram la o oră distanță”.

Liderul american spune că a primit apeluri de la statele din Golf pentru a mai aștepta cu atacurile:

„Am primit un apel ieri: „Domnule, puteți să așteptați?Credem că suntem aproape de un acord.” Este ok. Cred că este important să eliminăm amenințarea nucleară, poate mai mult din punct de vedere psihologic decât orice altceva. Au la dispoziție două sau trei zile. Poate vineri, sâmbătă, duminică (n.r. acordul cu Iranul). Poate la începutul săptămânii următoare. O perioadă de timp limitată. (…) Credeam că piața va scădea cu 25% și eram de acord cu asta pentru a evita un potențial holocaust nuclear. O scădere de 25% este acceptabilă dacă reușim să evităm un holocaust nuclear”.

Liderul american crede că, în ciuda sondajelor, războiul cu Iranul este popular.

„Toți îmi spun că este nepopular, dar cred că este foarte popular. Nu am suficient timp să explic oamenilor războiul. Sunt prea ocupat să-l duc la bun sfârșit. Aceștia au o capacitate redusă de a riposta. Rachetele lor au fost în proporție de 82% distruse. Președintele Xi mi-a promis că nu va trimite nicio armă în Iran. Este o promisiune frumoasă. Îl cred pe cuvânt. Am apreciat gestul”.

Tot din șantier, Donald Trump a anunțat că ar putea ajunge și la un acord cu Cuba: „Cred că putem ajunge la un acord diplomatic cu Cuba”.

El spune, de asemenea, că Xi Jinping nu i-a spus niciodată că Vladimir Putin va regreta invazia în Ucraina, așa cum a relatat The Financial Times.