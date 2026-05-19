Statele Unite vor revizui sancțiunile și cer aliaților blocarea rețelelor financiare iraniene

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a anunțat că sancțiunile adoptate împotriva Iranului vor fi revizuite pentru a fi eficientizate și a cerut aliaților din Europa, Orientul Mijlociu și Asia să intervină mult mai ferm împotriva rețelelor financiare iraniene.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
19 mai 2026, 16:58, Știri externe
„Aceasta va necesita, de exemplu, ca partenerii noștri europeni să se alăture Statelor Unite în luarea de măsuri împotriva Iranului prin desemnarea finanțatorilor acestuia, demascarea companiilor sale de tip fantomă și paravan, închiderea sucursalelor bancare și desființarea intermediarilor săi”, a spus Bessent în marja unei conferințe despre combatere a finanțării terorismului  din cadrul summitului G7. 

Pe lângă atacurile militare lansate împotriva Iranului, Statele Unite au lansat și un program care să afecteze finanțarea Teheranului. Administrația americană a intensificat în ultimele luni presiunea economică asupra Teheranului printr-un program denumit „Economic Fury”, destinat perturbării mecanismelor financiare utilizate de Iran.  În cadrul inițiativei „Economic Fury” Statele Unite au blocat active în criptomonede în valoare de aproape 500 de milioane de dolari asociate rețelelor iraniene.

Secretarul Trezoreriei a anunțat și modernizarea sistemului american de sancțiuni, argumentând că adversarii Statelor Unite dezvoltă permanent noi metode de evitare a restricțiilor. 

„Pentru a îmbunătăți rezultatele în materie de securitate națională, Trezoreria își adaptează programul de sancțiuni pentru secolul XXI. Sancțiunile sunt menite să schimbe comportamentul, nu să pedepsească populațiile. Sancțiunile lăsate în vigoare ani de zile fără schimbări vizibile și tangibile în comportament pot avea impacturi generaționale aproape imposibil de prevăzut”, a mai spus Bessent, citat de Reuters

Privind noul model de sancțiuni, secretarul a oferit exemplele  Siriei și Venezuelei, unde deciziile au fost relaxate după ce în statele respective s-au produs schimbări semnificative. 

