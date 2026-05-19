Miniștrii de finanțe ai G7 au decis în unanimitate să „mențină presiunea asupra Rusiei”

„Dorința de a pune…”, a spus Roland Lescure în cadrul unei conferințe de presă, după două zile de întâlniri ale liderilor celor șapte economii avansate, desfășurate la Paris, potrivit LeFigaro.

Declarațiile sale vin în contextul în care Statele Unite au anunțat luni că prelungesc temporar suspendarea sancțiunilor asupra petrolului rusesc stocat pe mare pentru a modera creșterea prețurilor la țiței în urma războiului din Orientul Mijlociu.

Miniștrii și guvernatorii băncilor centrale din G7 au reafirmat marți „angajamentul lor față de cooperarea multilaterală” pentru a aborda riscurile la adresa economiei globale.

Acest lucru „subliniază angajamentul partenerilor internaționali de a promova reziliența, dezvoltarea și creșterea economică pentru a asigura prosperitatea comună”, au adăugat participanții în declarația inclusă într-unul dintre comunicatele emise la finalul acestei reuniuni de două zile.

Președinția franceză și-a exprimat speranța pentru această reangajare, într-o perioadă geopolitică tulbure.