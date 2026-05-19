Prima pagină » Știri externe » Miniștrii de finanțe ai G7 au decis în unanimitate să „mențină presiunea asupra Rusiei”

Miniștrii de finanțe ai G7 au decis în unanimitate să „mențină presiunea asupra Rusiei”

Ministrul francez al Economiei și Finanțelor, Roland Lescure, a declarat marți că țările G7 vor „menține presiunea asupra Rusiei” pentru ca aceasta să nu profite de războiul din Ucraina și din Orientul Mijlociu.
Miniștrii de finanțe ai G7 au decis în unanimitate să „mențină presiunea asupra Rusiei”
Sursa foto: Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
19 mai 2026, 16:31, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Dorința de a pune…”, a spus Roland Lescure în cadrul unei conferințe de presă, după două zile de întâlniri ale liderilor celor șapte economii avansate, desfășurate la Paris, potrivit LeFigaro.

Declarațiile sale vin în contextul în care Statele Unite au anunțat luni că prelungesc temporar suspendarea sancțiunilor asupra petrolului rusesc stocat pe mare pentru a modera creșterea prețurilor la țiței în urma războiului din Orientul Mijlociu.

Miniștrii și guvernatorii băncilor centrale din G7 au reafirmat marți „angajamentul lor față de cooperarea multilaterală” pentru a aborda riscurile la adresa economiei globale.

Acest lucru „subliniază angajamentul partenerilor internaționali de a promova reziliența, dezvoltarea și creșterea economică pentru a asigura prosperitatea comună”, au adăugat participanții în declarația inclusă într-unul dintre comunicatele emise la finalul acestei reuniuni de două zile.

Președinția franceză și-a exprimat speranța pentru această reangajare, într-o perioadă geopolitică tulbure.

Recomandarea video

Investigăm persoane care au funcții mai înalte în statul român / Când va finaliza Parchetul European dosarul Pfizergate
G4Media
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Patrick André de Hillerin: S-aprindem lumina în cămara cu ONG-uri
Gandul
Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, după ce și-a ucis fosta iubită. Magistrații, decizie de ULTIMĂ ORĂ!
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Sondaj: Ar intra Marcel Ciolacu în turul 2 cu Călin Georgescu, dacă alegerile prezidențiale ar avea loc acum? Cum ar vota românii în 2026
Libertatea
Când trebuie declarați la asociația de proprietari copiii și ce prevede legea
CSID
Bucureștiul va avea 8 noi parcări. Unde vor fi construite?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia