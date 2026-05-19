Iranul vrea să taxeze giganții tech pentru cablurile submarine din Strâmtoarea Ormuz

Potrivit informațiilor apărute în publicația The Independent, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a cerut operatorilor străini de cabluri submarine „taxe de protecție” pentru acordarea permiselor necesare întreținerii infrastructurii de pe fundul mării, sugerând că, în lipsa plăților, ar putea apărea întârzieri sau perturbări ale lucrărilor de reparații.

„Vom impune taxe pentru cablurile de internet”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, Ebrahim Zolfaghari, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Strâmtoarea Ormuz, considerată deja un punct strategic pentru transporturile globale de petrol, joacă și un rol important în infrastructura digitală internațională. Mai multe cabluri de fibră optică traversează zona, conectând India și statele din Asia de Sud-Est cu Europa.

Principalele sisteme de cabluri din Golful Persic, afectate

Printre principalele sisteme de cabluri care traversează regiunea se numără Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), care leagă Asia de Sud-Est de Europa, rețeaua Falcon, ce conectează India și Sri Lanka de statele din Golful Persic, Sudan și Egipt, precum și Gulf Bridge International Cable System, care conectează toate statele din Golful Persic, inclusiv Iranul. Două dintre aceste rețele de cabluri, Falcon și Gulf Bridge International, traversează apele teritoriale iraniene.

Măsura ar putea afecta indirect mari companii tehnologice precum Microsoft, Meta, Google și Amazon, care depind de aceste rute pentru transferul internațional de date. Totuși, analiștii subliniază că sancțiunile americane împotriva Iranului complică posibilitatea ca firmele occidentale să efectueze astfel de plăți către Teheran.

Cablurile submarine transportă aproximativ 99% din traficul global de internet, potrivit Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU), agenția ONU pentru tehnologiile digitale. Acestea sunt folosite pentru transferul de date, telecomunicații și electricitate între state și sunt esențiale pentru serviciile cloud și comunicațiile online.

Transferurile globale de date, în pericol

Presa afiliată statului iranian a avertizat că eventuale avarii ale cablurilor ar putea afecta transferuri globale de date în valoare de trilioane de dolari și conectivitatea internațională, deși unii experți consideră că Iranul își supraevaluează influența pentru a obține un avantaj strategic în eventualitatea unor viitoare atacuri.

Experții avertizează că, în timp de pace, o avarie la un cablu submarin poate fi remediată în mai puțin de trei săptămâni, însă într-un context de conflict reparațiile ar putea întârzia semnificativ, provocând perturbări economice și tehnologice majore.

„Cablurile avariate înseamnă încetinirea internetului sau pene, perturbări ale comerțului electronic, întârzieri ale tranzacțiilor financiare și consecințe economice generate de toate aceste probleme”, a declarat analista în geopolitică și energie Masha Kotkin.

Analiștii avertizează că economiile dependente de fluxurile de date, precum Emiratele Arabe Unite, India, Arabia Saudită sau Qatar, ar putea resimți rapid efectele unor eventuale restricții, în condițiile în care sistemele bancare, centrele regionale de cloud și platformele de tranzacționare energetică depind de infrastructuri digitale cu latență foarte redusă.