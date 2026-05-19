Iranul înființează un nou organism pentru supravegherea Strâmtorii Ormuz

Iranul a anunțat înființarea unui nou organism responsabil pentru supravegherea Strâmtorii Ormuz. Aceasta va gestiona, printre altele, traficul maritim și va furniza informații actualizate.
Imagine din satelit cu Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
19 mai 2026, 07:39, Știri externe
Consiliul Suprem de Securitate Națională din Iran a anunțat înființarea unui organism responsabil pentru supravegherea Strâmtorii Ormuz. Concret, este vorba despre Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic, organism care, potrivit Teheranului, va gestiona tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz și va percepe taxe de trecere, relatează France24.

A fost creat și un cont pe X aferent acestei autorități, iar într-o postare se menționează că profilul va furniza „informații în timp real privind operațiunile din Strâmtoarea Ormuz și ultimele evoluții”.

Potrivit Euronews, navele care doresc să tranziteze strâmtoarea trebuie să depună o cerere prin intermediul adresei de e-mail oficiale a PGSA și trebuie să ofere detalii despre proprietar, asigurare, listele echipajului, declarațiile de încărcătură și ruta prevăzută.

Navele vor putea tranzita strâmtoarea doar după ce noua autoritate va aproba cererea și va fi achitată taxa de trecere.

Pe de altă parte, Iranul a anunțat luni că a răspuns la o nouă propunere a SUA privind încheierea războiului, adăugând că schimburile diplomatice continuă. Momentan, discuțiile se află în impas.

Iranul a blocat în mare măsură transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz odată ce SUA și Israel au lansat un război împotriva Iranului. Un armistițiu fragil este în vigoare din 8 aprilie.

