Putin merge la Beijing pentru un acord uriaș. Care sunt temele puse în agendă

Întâlnirea dintre cei doi lideri are loc la doar câteva zile după vizita președintelui american Donald Trump în China, eveniment care a atras atenția Kremlinului asupra relației dintre Beijing și Washington, scrie CNBC.

Potrivit Kremlinului, Rusia are „așteptări foarte serioase” de la această vizită, în special în ceea ce privește semnarea unui acord important în sectorul petrolului și gazelor. Moscova încearcă să își consolideze parteneriatul strategic cu Beijingul, într-un context în care sancțiunile occidentale și războiul din Ucraina au izolat puternic economia rusă.

Acord energetic China-Rusia, prioritatea principală a summitului Putin-Xi Jinping

Energia va domina agenda discuțiilor dintre China și Rusia. Beijingul a devenit cel mai mare cumpărător de petrol și gaze rusești, profitând de prețurile reduse oferite de Moscova după scăderea exporturilor către Europa. În același timp, Rusia are nevoie urgentă de venituri suplimentare pentru a-și susține economia afectată de sancțiuni și de atacurile asupra infrastructurii energetice.

Vladimir Putin a declarat recent că cele două state sunt foarte aproape de un acord „serios” în domeniul petrolului și gazelor, ceea ce ar putea reprezenta unul dintre cele mai importante parteneriate energetice din ultimii ani. Surse apropiate negocierilor susțin că Beijingul analizează și noi investiții în sectorul energetic de stat al Rusiei.

Închiderea Strâmtorii Ormuz și tensiunile din Orientul Mijlociu au crescut interesul Chinei pentru securizarea aprovizionării cu energie, iar Rusia încearcă să profite de această oportunitate strategică.

China și Rusia încearcă să mențină echilibrul geopolitic în fața SUA

Pe lângă componenta economică, summitul Putin-Xi Jinping are și o puternică miză geopolitică. Kremlinul caută garanții că apropierea recentă dintre China și Statele Unite nu va afecta relația strategică dintre Moscova și Beijing.

Analiștii internaționali consideră că Rusia depinde tot mai mult de sprijinul economic chinez, în timp ce Beijingul încearcă să își consolideze poziția de actor global capabil să negocieze simultan atât cu Washingtonul, cât și cu Moscova.

Mass-media de stat chineză a prezentat organizarea succesivă a vizitelor liderilor americani și ruși drept o dovadă a influenței diplomatice crescânde a Chinei pe scena internațională.

Comerțul bilateral dintre China și Rusia a atins niveluri record după 2022, Beijingul absorbind în prezent peste un sfert din exporturile rusești.