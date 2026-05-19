Putin: Relațiile dintre Rusia și China au atins un nivel „fără precedent”

Vizita de două zile a liderului rus în China are loc la mai puțin de o săptămână după încheierea vizitei președintelui american Donald Trump la Beijing.

Kremlinul a anunțat că Putin și președintele chinez Xi Jinping vor discuta despre cooperarea economică și „probleme-cheie internaționale și regionale”. Vizita coincide cu marcarea a 25 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie și cooperare dintre cele două țări.

„Sunt încântat să vizitez din nou Beijingul, la invitația vechiului meu bun prieten, președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping”, a spus Putin, subliniind că vizitele reciproce și dialogul la nivel înalt reprezintă „o parte importantă și indispensabilă” a eforturilor comune de dezvoltare a relațiilor bilaterale.

„Acum 25 de ani, Rusia și China au semnat Tratatul de bună vecinătate și cooperare prietenească, care a pus o bază solidă pentru o relație cu adevărat strategică și un parteneriat cuprinzător în beneficiul țărilor și popoarelor noastre. Astăzi, relațiile ruso-chineze au atins un nivel cu adevărat fără precedent”, a declarat Putin.

„Atmosferă de înțelegere și încredere reciprocă”

Potrivit președintelui rus, caracterul special al relațiilor bilaterale „se reflectă într-o atmosferă de înțelegere și încredere reciprocă, într-un angajament pentru cooperare reciproc avantajoasă și echitabilă, într-un dialog respectuos și în sprijinul reciproc privind chestiuni care afectează interesele fundamentale ale ambelor țări, inclusiv protejarea suveranității și unității statale”.

„Apreciez profund angajamentul președintelui Xi Jinping pentru cooperarea pe termen lung cu Rusia”, a adăugat el.

Putin și Xi și-au consolidat relația personală în ultimii ani și se descriu frecvent drept „prieteni”. În aprilie, ministrul rus de Externe, Sergey Lavrov, s-a întâlnit la Beijing cu Xi, care a calificat relația bilaterală drept „prețioasă” în actualul context internațional și a pledat pentru o colaborare strategică mai puternică.

Vizita survine după summitul dintre Xi și Trump, în cadrul căruia liderul chinez a descris relația chinezo-americană drept „cea mai importantă relație bilaterală din lume” și a spus că cele două țări ar trebui să se considere partenere, nu rivale. La finalul întâlnirii, Washingtonul și Beijingul au anunțat că vor lucra la un nou cadru pentru gestionarea unei „relații constructive China–SUA de stabilitate strategică”.

China a devenit principalul partener comercial al Rusiei, precum și principalul cumpărător de petrol și gaze rusești, relațiile economice dintre cele două state consolidându-se mai ales după invazia rusă în Ucraina din 2022.

Beijingul afirmă că are o poziție neutră în conflict, însă și-a menținut legăturile comerciale cu Moscova în pofida sancțiunilor occidentale. China a respins totodată solicitările Occidentului de a opri livrările de componente tehnologice către industriile ruse de apărare.