Unul dintre cei mai căutați infractori români, extrădat de Rusia

Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost extrădat de Rusia, acesta ajungând la București, pe calea aerului. Este vorba despre Vasile Rodideal, care locuia în Rusia sub numele Vasili Kravțov.
Laura Buciu
18 mai 2026, 21:12, Social
Cetățeanul român Vasile Rodideal a fost reținut și arestat în Rusia la solicitarea Interpol în februarie 2025.

El a ajuns acum la București pe Aeroportul Otopeni.

Autoritățile au constatat că acesta locuia în Rusia sub o altă identitate, respectiv Vasili Kravțov.

Stabilirea identității între Kravțov și Rodideal s a făcut pe baza amprentelor digitale

Întrebat de jurnaliști cum răspunde acuzațiilor care i se aduc, Rodideal a refuzat să răspundă.

Vasile Rodideal a fost condamnat în România la 12 ani și 6 luni de închisoare pentru comiterea mai multor fapte, între care constituirea și susținerea unei grupări de criminalitate organizată, deținere fără drept de muniție destinată armelor de război, instigare neurmată de executare la săvârșirea infracțiunii de omor calificat, instigare la săvârșirea infracțiunii de deținere a unei bancnote false în vederea punerii în circulație, conducere pe drumurile publice a unui autoturism în condiții de suspendare temporară a dreptului de a conduce, porivit Digi24.

