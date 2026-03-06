Prima pagină » Social » Unul dintre cei mai căutați români la nivelul UE a fost prins în Spania. Pentru ce este cercetat

Unul dintre cei mai căutați români la nivelul UE, un bărbat din județul Neamț, a fost prins în Spania. Pe numele lui era emis un mandat de arestare preventivă emis de Tribunalul București.
Potrivit IGPR, în 3 martie, un bărbat de 32 de ani, din județul Neamț, a fost prins în Spania în urma cooperării între polițiștii români și autoritățile spaniole.

Acesta era inclus în categoria most wanted la nivelul Uniunii Europene.

Bărbatul era urmărit național și internațional, având emis pe numele său, de către Tribunalul București, un mandat de arestare preventivă, pentru constituire a unui grup infracțional organizat, omor calificat, tentativă la omor calificat și tâlhărie calificată.

În aprilie 2014, în timp ce se afla în Irlanda, bărbatul, împreună cu alți cetățeni români, ar fi constituit un grup de criminalitate organizată cu scopul obținerii de venituri financiare din fapte ilegale.

