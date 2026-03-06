10 milioane de euro pentru comunitățile rurale, prin cel mai mare proiect de incluziune socială

Anunțul a fost făcut vineri de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Sumele au fost virate pentru a acoperi primele nevoi identificate la nivel local și pentru a permite demararea serviciilor destinate persoanelor vulnerabile din mediul rural.

Servicii sociale în comunități

Sunt finanțate măsuri pentru integrarea socială a persoanelor aflate în risc de sărăcie, sprijinirea accesului la un loc de muncă, reabilitarea locuințelor improprii și reducerea abandonului școlar.

Proiectul prevede acordarea de masă caldă sau sandvișuri în școli, rechizite, îmbrăcăminte, mobilier școlar sau sprijin educațional. De asemenea, include ajutor pentru obținerea actelor de identitate și facilitarea accesului la servicii medicale.

Persoanele vârstnice și cele cu dizabilități vor putea beneficia de adaptarea locuințelor pentru nevoile lor și de servicii de îngrijire la domiciliu.

„În multe sate din România, vulnerabilitatea nu este o statistică, ci o realitate de zi cu zi. Sunt copii care riscă să abandoneze școala, vârstnici care trăiesc singuri și familii care nu au acces la servicii de bază. Prin acest proiect, aducem sprijinul mai aproape de oameni: educație, sănătate și asistență socială”, a declarat ministrul Muncii, Petre-Florin Manole.

10.000 de specialiști pentru sate

În cadrul proiectului vor fi create echipe comunitare integrate, formate din specialiști din domeniile asistenței sociale, educației și sănătății.

„Echipele comunitare integrate – 10.000 de specialiști din asistență socială, educație și sănătate – vor lucra împreună în sprijinul comunităților locale pentru a îmbunătăți viața copiilor, tinerilor, vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități”, au transmis reprezentanții Ministerului Muncii.

2.000 de comunități, 450.000 de beneficiari

Până acum au fost semnate protocoale cu 1.470 de unități administrativ-teritoriale pentru implementarea proiectului la nivel local. Programul urmărește dezvoltarea serviciilor comunitare integrate în 2.000 de comunități rurale, reprezentând aproximativ 70% din localitățile rurale din România, și sprijinirea a peste 450.000 de persoane aflate în sărăcie.

Peste 4 miliarde de lei finanțare totală

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 4,05 miliarde de lei, din care aproximativ 680 de milioane de lei reprezintă contribuția României, restul provenind din fonduri europene.

În această săptămână au fost virate sume în avans pentru aproximativ 100 de primării, care au semnat contractele de finanțare la finalul anului 2025. Alte aproximativ 300 de contracte urmează să fie semnate în perioada următoare pentru comunități rurale din 40 de județe.