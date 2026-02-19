Prima pagină » Politic » Pîslaru: Dialog permanent cu Comisia Europeană pe cererea de plată 3. „Reacția Bruxelles-ului confirmă proactivitatea Guvernului”

Pîslaru: Dialog permanent cu Comisia Europeană pe cererea de plată 3. „Reacția Bruxelles-ului confirmă proactivitatea Guvernului”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că autoritățile române se află într-un dialog permanent, inclusiv tehnic și informal, cu Comisia Europeană în legătură cu cererea de plată numărul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), accentuând că reacția Bruxelles-ului este rezultatul unei abordări proactive din partea Guvernului.
Pîslaru: Dialog permanent cu Comisia Europeană pe cererea de plată 3. „Reacția Bruxelles-ului confirmă proactivitatea Guvernului”
Foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
19 feb. 2026, 14:17, Economic

Întrebat când ar putea veni scrisoarea oficială a Comisiei privind această cerere de plată, Pîslaru a explicat că Executivul a notificat deja instituțiile europene în legătură cu evoluțiile recente, inclusiv decizia Curții Constituționale, și cu pașii pe care România urmează să îi facă pentru a demonstra îndeplinirea jalonului referitor la pensiile magistraților.

„Am avut o comunicare informală și o comunicare tehnică cu Comisia Europeană, în care am atenționat asupra acestei evoluții. I-am informat inclusiv cu privire la demersurile pe care le vom pregăti”, a declarat ministrul.

El a precizat că, după promulgarea legii și publicarea acesteia în Monitorul Oficial, documentația actualizată va fi retransmisă prin sistemul oficial de schimb de informații cu Comisia Europeană, însoțită de o scrisoare explicativă.

Potrivit lui Pîslaru, Guvernul va prezenta „o nouă lumină” asupra cererii de plată numărul 3, argumentând modul în care România și-a îndeplinit obligațiile asumate prin PNRR.

„Reacția Comisiei este în mod evident legată de proactivitatea noastră. Este o confirmare a muncii profesioniste pe care am făcut-o pe acest subiect”, a spus el.

Referitor la declarațiile premierului privind o posibilă regândire a pensiilor militarilor și polițiștilor, ministrul Investițiilor a precizat că acest subiect nu intră în sfera atribuțiilor sale.

El a subliniat însă că, din perspectiva PNRR, problema apare doar atunci când un jalon nu este respectat, nu atunci când autoritățile își asumă obiective mai ambițioase decât cele stabilite inițial.

„De fiecare dată când ai o ambiție mai mare decât jalonul, nu este nicio problemă. Problema este când nu faci ceea ce era prevăzut în jalon”, a explicat Pîslaru, adăugând că premierul și miniștrii vor oferi detalii la momentul oportun.

În final, ministrul a clarificat de ce pensiile magistraților se află în aria sa de responsabilitate, spre deosebire de cele ale militarilor.

„Managementul jalonelor în relația cu Comisia Europeană ține direct de responsabilitatea coordonatorului național. Jalonul privind pensiile magistraților este foarte clar definit și este atribuția mea să mă asigur de îndeplinirea lui”, a concluzionat Pîslaru.

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV Numele vehiculate pentru șefia Portului Constanța (surse) / Premieră: CN APMC primește consultanță externă pentru funcționarea Consiliului de Administrație / Firma aleasă a fost criticată de Radu Miruță când era ministrul Economiei
G4Media
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde plouă și unde ninge. Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
Libertatea
Singura zodie care poate avea probleme mari de sănătate în martie 2026, potrivit lui Neti Sandu
CSID
Cât costă în 2026 un filtru de particule și cum poți face singur curățarea DPF
Promotor