Pîslaru: Dialog permanent cu Comisia Europeană pe cererea de plată 3. „Reacția Bruxelles-ului confirmă proactivitatea Guvernului”

Întrebat când ar putea veni scrisoarea oficială a Comisiei privind această cerere de plată, Pîslaru a explicat că Executivul a notificat deja instituțiile europene în legătură cu evoluțiile recente, inclusiv decizia Curții Constituționale, și cu pașii pe care România urmează să îi facă pentru a demonstra îndeplinirea jalonului referitor la pensiile magistraților.

„Am avut o comunicare informală și o comunicare tehnică cu Comisia Europeană, în care am atenționat asupra acestei evoluții. I-am informat inclusiv cu privire la demersurile pe care le vom pregăti”, a declarat ministrul.

El a precizat că, după promulgarea legii și publicarea acesteia în Monitorul Oficial, documentația actualizată va fi retransmisă prin sistemul oficial de schimb de informații cu Comisia Europeană, însoțită de o scrisoare explicativă.

Potrivit lui Pîslaru, Guvernul va prezenta „o nouă lumină” asupra cererii de plată numărul 3, argumentând modul în care România și-a îndeplinit obligațiile asumate prin PNRR.

„Reacția Comisiei este în mod evident legată de proactivitatea noastră. Este o confirmare a muncii profesioniste pe care am făcut-o pe acest subiect”, a spus el.

Referitor la declarațiile premierului privind o posibilă regândire a pensiilor militarilor și polițiștilor, ministrul Investițiilor a precizat că acest subiect nu intră în sfera atribuțiilor sale.

El a subliniat însă că, din perspectiva PNRR, problema apare doar atunci când un jalon nu este respectat, nu atunci când autoritățile își asumă obiective mai ambițioase decât cele stabilite inițial.

„De fiecare dată când ai o ambiție mai mare decât jalonul, nu este nicio problemă. Problema este când nu faci ceea ce era prevăzut în jalon”, a explicat Pîslaru, adăugând că premierul și miniștrii vor oferi detalii la momentul oportun.

În final, ministrul a clarificat de ce pensiile magistraților se află în aria sa de responsabilitate, spre deosebire de cele ale militarilor.

„Managementul jalonelor în relația cu Comisia Europeană ține direct de responsabilitatea coordonatorului național. Jalonul privind pensiile magistraților este foarte clar definit și este atribuția mea să mă asigur de îndeplinirea lui”, a concluzionat Pîslaru.