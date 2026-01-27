Fraudă cu fonduri europene județul Vrancea, cu un prejudiciu de 250.000 de euro

Potrivit unui comunicat publicat, marți, de Parchetul European, în urma a 25 de percheziții domiciliare, în orașele Focșani, dar și Vrancea, opt suspecți au fost duși la sediul EPPO Iași.

Potrivit procurorilor, grupul de persoane ar fi implicat într-o presupusă schemă de fraudă legată de un proiect în valoare de 250.000 euro (1. 227. 476 lei) finanțat din fonduri nerambursabile ale UE din Programul operațional „Capitalul uman”, care sprijină planurile de afaceri ale tinerilor defavorizați pentru înființarea de noi întreprinderi.

Conform probelor, suspecții controlau o rețea de zece companii, înființate pe numele unor tineri defavorizați, cu scopul de a obține în mod fraudulos subvenții europene.

Zece tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, cu condiții de viață precare și un nivel scăzut de școlarizare, au fost identificați și coordonați pentru a participa la cursuri de antreprenoriat și a înființa oficial companii.

Companiile semnau apoi contracte de subvenționare cu un partener de proiect, o mare companie din Focșani, în timp ce tinerii fondatori erau în mare parte necunoscători cu privire la natura pur formală a afacerilor.

Pentru a crea o aparență de legalitate, inculpații au întocmit documente false pentru a demonstra activități economice care nu au avut loc niciodată, inclusiv plăți fictive către angajați, achiziții fictive și contracte de închiriere false, permițând grupului să acceseze în mod necorespunzător fondurile europene.

În cadrul anchetei în curs, au fost efectuate 25 de percheziții domiciliare în orașul Focșani și în județul Vrancea. Zece proprietăți, inclusiv case și terenuri, în valoare de aproximativ 300.000 de euro, au fost confiscate, iar conturile bancare ale celor zece suspecți au fost înghețate.

Ancheta a fost susținută de structura de sprijin a EPPO din România, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Vrancea și Inspectoratul Județean de Jandarmerie Vrancea.