Produse industriale cumpărate doar pe hârtie. Fraudă de 4 milioane de lei la 21 de firme

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au făcut 62 de percheziții în data de 26 februarie.

Verificările au avut loc în București și în județele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita, într-un dosar care vizează evaziunea fiscală în comerțul cu produse industriale.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit documente și sume de bani care au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Cercetările îi vizează 21 de administratori care, între anii 2021 și 2025, au trecut în actele firmelor achiziții de bunuri care nu au existat în realitate.

Aceștia au folosit două firme de tip fantomă pentru a nu plăti obligațiile către stat. Prin această metodă, aceștia au cauzat un prejudiciu de 4.231.460 de lei, sumă care reprezintă TVA și impozit pe profit neplătit.

Pe data de 27 februarie, procurorii au început urmărirea penală împotriva a șase persoane pentru evaziune fiscală în formă continuată. Față de acești șase inculpați s-a luat măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Totodată, autoritățile au pus sechestru pe toate bunurile celor implicați și au blocat conturile bancare până la recuperarea întregii sume de 4,2 milioane de lei.

Sechestrul a fost pus pe două case, șapte apartamente și zece terenuri, precum și pe sumele de 89.000 de lei și peste 31.000 de euro găsite la percheziții.

Valoarea totală a acestor proprietăți acoperă prejudiciul cauzat, iar banii vor fi folosiți pentru recuperarea pagubei.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în vederea documentării întregii activități infracționale și a dispunerii măsurilor legale care se impun.