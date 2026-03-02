Prima pagină » Social » Pelerinii români, sprijiniți de Reprezentanța Patriarhiei Române să părăsească zona de conflict din Israel

Pelerinii români aflați în Israel au fost sprijiniți de Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte să părăsească în siguranță zona de conflict.
foto: captură video
Potrivit părintelui arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, evacuarea s-a realizat prin singura rută sigură disponibilă în prezent, respectiv granița cu Egiptul.

„Șoferi de autocare și ghizi români stabiliți în Israel ne-au ajutat până acum să evacuăm aproximativ 50–60 de pelerini și turiști veniți pe cont propriu, care au rămas blocați din cauza războiului”, a explicat pentru Basilica.ro părintele Ioan Meiu.

În ceea ce privește plecările spre România, părintele Ioan Meiu a anunțat că un grup urmează să decoleze din Cairo: „În această seară, un grup de pelerini va avea zborul din Cairo către România, iar unii din cei care au venit particular vor rămâne în Sharm el-Sheikh și vor zbura de acolo”.

Arhimandritul a mulțumit instituțiilor implicate în coordonarea evacuărilor: „Mulțumim Direcției Control din cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării și Turismului cu care ne-am coordonat pentru aceste evacuări prin Egipt”.

„Ne rugăm Bunului Dumnezeu să aducă pacea peste noi și ne încredințăm rugăciunilor poporului român”, a adăugat reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

Repatrierea românilor aflați în zone de conflict

Între timp, compania TAROM a anunțat că, după obținerea aprobărilor autorităților egiptene pentru cursele speciale Cairo – București, peste 360 de români vor putea ajunge pe Aeroportul Otopeni în cursul serii de luni, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

Operațiunile se desfășoară în coordonare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și cu alte autorități naționale, în permanentă legătură cu reprezentanțele diplomatice ale României din regiune.

Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă în continuare sprijin material și duhovnicesc pelerinilor care încă se mai află în Israel, în contextul tensiunilor de securitate declanșate sâmbătă.

