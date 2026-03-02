Prima pagină » Știri externe » Opt avioane de pasageri au reușit să decoleze din Abu Dhabi. Care sunt destinațiile

Opt avioane de pasageri au reușit să decoleze din Abu Dhabi. Care sunt destinațiile

Opt avioane de pasageri au reușit să decoleze luni de pe aeroportul din Abu Dhabi. Acestea se îndreaptă către orașe din Asia și Europa. La bord se află turiști și alte persoane care încearcă să plece din Orientul Mijlociu.
Opt avioane de pasageri au reușit să decoleze din Abu Dhabi. Care sunt destinațiile
Imagine cu caracter ilustrativ
Petru Mazilu
02 mart. 2026, 15:17, Social

Opt zboruri de pasageri au decolat luni din Abu Dhabi, a anunțat portalul web de urmărire a traficului aerian, Flight Radar pe X. Primul avion a decolat în jurul orei locale 14.00. Avioanele se îndreaptă către aeroporturi din Asia și Europa. În ordinea plecării lor, avioanele se îndreaptă către New Delhi, Islamabad, Mumbai, Karachi, Moscova, Paris, Amsterdam și Londra.

Numeroase companii aeriene și-au suspendat zborurile din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. De asemenea, multe aeroporturi din regiune sunt închise, unele fiind vizate de atacurile aeriene ale iranienilor. Ca urmare, mii de călători au rămas blocați în diferite locuri din Orientul Mijlociu.

Printre aceștia sunt și numeroși români.

„În acest moment, avem mai multe sesizări ale cetățenilor români din mai multe țări din lume, cetățeni români care au zborurile anulate, dată fiind perturbarea programului internațional de zboruri, în special în Indonezia, Cambodgia și Thailanda”, a anunțat luni ministrul român de externe, Oana Țoiu.

Ministrul i-a îndemnat pe români să contacteze consulatele sau să se înscrie pe platforma consulat.ro pentru ca MAE să poată facilita relația cu autoritățile din țările respective, în situațiile în care numărul de zile de ședere, vizele de turism, accesul pe teritoriu are o durată care depășește durata anterior planificată.

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul
Oana Cuzino a pierdut 2 milioane de euro! Decizia judecătorilor e definitivă
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
O tânără din București și-a pus iubitul de 18 ani să folosească un pistol de jucărie și să jefuiască bărbații pe care ea îi agăța pe Tinder
Libertatea
Gogoși super-delicioase, după o rețetă tradițională! Ce să adaugi în aluat pentru un plus de savoare
CSID
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor