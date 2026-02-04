The New York Times: Ucrainenii sunt tot mai pregătiți să cedeze teritorii în schimbul păcii. Ce riscuri sunt

Ucrainenii sunt tot mai pregătiți să susțină o rezolvare pașnică a conflictului militar, chiar dacă aceasta înseamnă să facă concesii teritoriale, potrivit unui sondaj realizat în rândul ucrainenilor, relatat astăzi de The New York Times.

Din 2022, în 2026: De la 82% la 40%

„În mai 2022, la doar 2 luni după ce forțele ucrainene au respins armata rusă în jurul capitalei Kiev, un sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev constata că 82% dintre ucraineni credeau că țara nu ar trebui să cedeze teritoriu în nicio circumstanță.

În cel mai recent sondaj al institutului , publicat acum 2 zile, 40% dintre respondenți au declarat că ar susține renunțarea la Donbas în schimbul unor garanții de securitate.

Cele două cifre pot fi direct comparabile, pentru că sondajele anterioare nu au inclus garanțiile de securitate în întrebarea privind cedarea teritoriului. Însă rezultatele au fost similare cu datele altor sondaje care arată o acceptare tot mai mare a concesiilor teritoriale”, arată jurnaliștii.

Analiștii au spus că renunțarea la Donbas ar putea fractura societatea ucraineană.

De asemenea, ar putea transforma moștenirea lui Zelenski: dintr-un lider eroic care a apărat statul ar putea deveni unul care a permis ocupația rusă a teritoriului controlat de Ucraina, unde trăiesc acum aproximativ 190.000 de oameni. Mulți s-ar muta probabil în zone încă deținute de Ucraina, în loc să trăiască sub stăpânire rusă.

Datele sondajului indică încă o rezistență în rândul societății ucrainene:

52% dintre respondenți resping categoric propunerea de a transfera întregul Donbas sub controlul Rusiei în schimbul unor garanții de securitate (sunt dispuși să o accepte – 40%). Nu au existat schimbări semnificative față de mijlocul lunii ianuarie;

Doar 20% dintre ucraineni se așteaptă ca războiul să se încheie în următoarele săptămâni sau cel puțin în prima jumătate a anului 2026;

65% spun că sunt pregătiți să îndure războiul atât timp cât este necesar (în decembrie 2025 – 62%, în septembrie 2025 – 62%);

88% consideră că, prin atacul asupra sectorului energetic, Rusia încearcă să-i lase pe ucraineni fără electricitate și căldură și să-i forțeze să se predea ;

90% cred că Ucraina ar trebui să atace teritoriul rus. În același timp, dintre aceștia, 80% cred că Ucraina ar trebui să atace nu doar infrastructura militară, ci și alte instalații;

66% se așteaptă ca în 10 ani Ucraina să fie un stat membru al UE prosper (în decembrie 2025 – 64%).

A doua rundă de discuții între delegațiile rusă și ucraineană, cu participarea Statelor Unite, a început astăzi la Abu Dhabi.

Prima rundă de discuții a avut loc la Abu Dhabi în perioada 23-24 ianuarie. În urma discuțiilor, părțile au convenit, printre altele, asupra unui moratoriu asupra atacurilor asupra instalațiilor energetice până la 1 februarie.