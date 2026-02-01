Zelenski mizează pe implicarea SUA pentru reducerea numărului de atacuri rusești. Când se anunță următoarele negocieri trilaterale

Președintele Ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că se bazează implicarea SUA pentru a sprijini măsurile pentru dezescaladare a conflictului, precum reducerea numărului de atacuri.

„Sperăm că SUA vor fi la fel de active, în special în ceea ce privește măsurile de dezescaladare, cum ar fi reducerea numărului de atacuri. Mult depinde de ceea ce vor reuși să facă SUA, pentru ca poporul nostru să aibă încredere atât în proces, cât și în rezultate, fără niciun dubiu”, a declarat Zelenski, citat de Ukrainska Pravda.

În ceea ce privește negocierile în format trilateral din Abu Dhabi, acesta a precizat că ele se vor desfășura în această săptămână, miercuri și joi.

Întâlnirea urma să se desfășoare duminică, însă acestea ar fi putut fi întârziată de criza dintre SUA și Iran, notează Al Jazeera.

Referitor la negocierile de la Abu Dhabi, Zeleski a precizat că a programat o întâlnire alături de Rustem Umierov, șeful delegației Ucrainei, și secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare a țării.

„Tocmai am vorbit cu Rustem Umierov. Am programată o întâlnire, mâine (n.r. – luni) pentru a conveni asupra cadrului reuniunii și a pregăti totul. Luni seara, echipa noastră va fi deja în drum spre negocieri”, a declarat Zelenski.

El a mai precizat activitatea în ceea ce privește politica externă va fi una intensă.

„Mulți lideri din diferite țări ne sunt alături în acest proces, în sprijinul Ucrainei, și ne coordonăm practic în fiecare zi. În februarie, activitatea noastră de politică externă va fi destul de intensă, iar începând de mâine vom fi angajați în contacte și întâlniri”, a declarat Zelenski.

Reamintim că, recent, Trump i-a solicitat lui Vladimir Putin să se abțină din a ataca infrastructura critică a Ucrainei, pentru o perioadă de o săptămână. Kievul a confirmat că Putin a primit solicitarea, iar președintele Ucrainei a afirmat, vineri, că nu au mai fost atacuri, într-adevăr, asupra infrastructurii critice, însă atacurile au continuat pentru alte ținte.

Atacurile lovesc ținte civile, în timp ce marii diplomați negociază

Spre exemplu, duminică, 12 mineri au murit, și 7 au fost răniți după ce autobuzul în care se aflau au fost lovit de o dronă, în regiunea Dnipropetrovsk. Drona, de tip Shahed, a fost controlată de la distanță, potrivit unui expert al Guvernului ucrainean.

Sâmbătă, două magazine de cartier, dar și mai multe case din regiunea Harkov au fost lovite într-un atac cu drone. În urma atacului, magazinele au luat foc, iar trei civili au fost răniți.

În acest timp, la Miami, se desfășurau negocieri bilaterale între delegația SUA și trimisul special al Rusiei, Kiril Dimtriev, discuții pe care Trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, le-a caracterizat drept „productive și constructive”, lăudând practic activitatea delegației Rusiei.