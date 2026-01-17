Negociatorii ucraineni sosesc în SUA pentru discuții despre pace

Discuțiile, prevăzute să aibă loc la Miami, au loc în contextul în care mai multe aspecte importante rămân în suspensie, conform AFP.

Emisarii americani negociază separat cu Kievul și Moscova de luni de zile un acord menit să pună capăt conflictului. Mai multe probleme rămân nerezolvate, printre care cele privind teritoriile ocupate și garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Aceste noi discuții au loc în contextul în care o serie de bombardamente rusești masive asupra infrastructurii Ucrainei au provocat întreruperi masive de curent și încălzire în plină iarnă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a atribuit vineri această situație unei penurii de rachete antiaeriene occidentale.

„O conversație importantă”

„Am ajuns în Statele Unite. Împreună cu (șeful securității) Roustem Oumerov și (negociatorul) David Arakhamia, vom avea o conversație importantă cu partenerii noștri americani cu privire la detaliile acordului de pace”, a afirmat Kyrylo Boudanov pe rețelele de socializare.

El a adăugat că „este prevăzută o întâlnire comună cu Steve Witkoff, Jared Kushner și (secretarul american al Armatei) Dan Driscoll”.

Vineri, Volodimir Zelenski a anunțat deplasarea și a spus că speră să obțină „mai multă claritate” cu privire la documentele pregătite împreună cu americanii și la poziția Rusiei în legătură cu acestea.

„Dacă totul este finalizat și dacă partea americană își dă acordul, atunci va fi posibilă semnarea în timpul Forumului Economic Mondial de la Davos” săptămâna viitoare, a adăugat el.

Trump: Putin este gata să încheie un acord

Donald Trump a asigurat miercuri agenția Reuters că președintele rus Vladimir Putin era „gata să încheie un acord”, dar că „Ucraina era mai puțin dispusă să o facă”.

Președintele american a atribuit blocajul negocierilor domnului Zelenski.