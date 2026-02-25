Zelenski anunță că șeful delegației ucrainene se va întâlni joi, la Geneva, cu negociatorii SUA. Când ar putea avea loc următoarea trilaterală

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, miercuri, faptul că Rustem Umierov, șeful delegației ucrainene de negociere, va purta discuții cu echipa americană la Geneva, joi, 26 februarie.

El a făcut acest anunț într-o conversație pe WhatsApp cu reporterii, notează Sky News.

Umierov se va întâlni cu trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, cu ginerele președintelui american, Jared Kushner, dar și cu alți oficiali americani.

Potrivit sursei citate, Zelenski a afirmat că discuțiile dintre cele două echipe se vor concentra pe un „pachet de prosperitate” și cooperare economică.

Președintele ucrainean a mai precizat faptul că această întâlnire SUA-Ucraina face parte din „pregătirile pentru o întâlnire trilaterală cu Rusia, care credem că va avea loc la începutul lunii martie”, potrivit France24.

Ultimele discuții trilaterale au avut loc în perioada 17-18 februarie, la Geneva.