Efectele amenințărilor lui Trump: Islanda intenționează să accelereze votul privind aderarea la UE

Intenția vine în contextul în care pare să crească impulsul pentru extinderea UE. Bruxelles lucrează la un plan care ar putea acorda Ucrainei statutul de membru parțial al blocului încă din 2027, iar Muntenegru a încheiat luna trecută un alt capitol de negocieri în procesul de aderare.

Guvernul din Islanda a promis organizarea unui referendum în acest sens, în condițiile în care negocierile au fost înghețate anterior, în 2013. Accelerarea votului vine și în urma deciziei Washingtonului de a impune tarife Islandei și a amenințărilor lui Donald Trump de a anexa Groenlanda.

Două persoane au declarat sub protecția anonimatului pentru POLITICO faptul că parlamentul islandez ar trebui să anunțe data votului în următoarele săptămâni. În cazul în care islandezii se pronunță în favoarea aderării, țara ar putea deveni membră UE înaintea oricărei alte țări candidate, a spus una dintre persoane.

„Discuțiile privind extinderea se schimbă. „Se pune din ce în ce mai mult accentul pe securitate, pe apartenență și pe păstrarea capacității noastre de a acționa într-o lume în care sferele de influență sunt în concurență. Acest lucru privește toți europenii”, a declarat pentru POLITICO Marta Kos, comisarul european pentru extindere.

Amenințările lui Trump au grăbit ideea aderării

Discuțiile de aprofundare a relației dintre UE și Islanda și chiar reluarea negocierilor de aderare au început înainte de revenirea lui Trump la Casa Albă. Totuși, amenințările acestuia în privința Islandei au urgentat calendarul discuțiilor privind aderarea la blocul comunitar.

„Cred că faptul că Islanda a fost menționată de patru ori într-un discurs al lui Trump [la Forumul Economic Mondial de la Davos luna trecută, în timp ce președintele SUA vorbea despre Groenlanda] a atras cu siguranță atenția”, a spus, pentru POLITICO, un alt oficial al UE familiarizat cu situația, adăugând că „trebuie să fie neliniștitor pentru o țară mică”.

Negocieri privind aderarea la UE, înghețate în 2013

Islanda a depus cererea de aderare la UE în 2009, în plină criză financiară. Patru ani mai târziu, în decembrie 2013, guvernul de la momentul respectiv a înghețat negocierile, invocând redresarea rapidă a economiei islandeze.

În martie 2015, Islanda a solicitat să nu mai fie considerată țară candidată la aderarea la UE. Înainte de înghețarea negocierilor în 2013, Islanda încheiase o treime din capitolele de negociere.

În contextul în care situația geopolitică s-a schimbat în ultimul deceniu, sondajele privind intenția de a adera la UE indică faptul că sprijinul acestei idei este în creștere, mai notează POLITICO.

Care este obstacolul principal

Un fost președinte al Islandei, Guðni Thorlacius Jóhannesson, a declarat pentru POLITICO faptul că „aderarea ar putea întâmpina unele obstacole politice interne foarte dificile pe parcurs”.

Cel mai mare obstacol potențial îl reprezintă drepturile de pescuit, o industrie cheie în Islanda și o problemă importantă în timpul negocierilor din ultima perioadă.

„În cele din urmă, totul se reduce la pește, asta a fost întotdeauna problema”, a declarat primul oficial al UE.

Cu toate acestea, negocierile de aderare ar putea avansa rapid. Islanda este membră a Spațiului Economic European și face parte din spațiul Schengen, multe dintre legile UE fiind deja în vigoare în această țară.