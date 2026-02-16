Premierul Canadei construiește o mega-alianță comercială anti-Trump. Carney vrea să apropie UE și CPTPP, formând un bloc de 1,5 miliarde de oameni

Uniunea Europeană și un bloc indo-pacific format din 12 țări au început discuții pentru a evalua un acord care ar putea duce la una dintre cele mai mari alianțe economice din lume, au declarat pentru Politico mai multe persoane familiarizate cu aceste negocieri.

Canada conduce discuțiile, după ce prim-ministrul Mark Carney a îndemnat luna trecută „puterile medii” să se opună războiului comercial, la câteva zile după ce Trump a amenințat că va majora tarifele pentru aliații europeni ai Danemarcei dacă aceasta nu cedează Groenlanda.

Bloc de 1,5 miliarde de oameni

Ottawa „susține eforturile de a construi o punte între Parteneriatul Trans-Pacific [CPTPP] și Uniunea Europeană, ceea ce ar crea un nou bloc comercial cu 1,5 miliarde de oameni”, a spus Carney la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Potrivit surselor Politico, UE și CPTPP vor începe chiar anul acesta discuții pentru un acord care să apropie lanțurile de aprovizionare dintre cele două blocuri.

În CPTPP sunt, în prezent 12 state: Australia, Brunei, Canada, Chile, Japonia, Malaezia, Mexic, Noua Zeelandă, Peru, Singapore, Regatul Unit și Vietnam.

Acest lucru ar apropia aproape 40 de țări aflate la capete opuse ale globului, cu scopul de a ajunge la un acord privind așa-numitele reguli de origine.

Aceste reguli stabilesc naționalitatea economică a unui produs. Un acord ar permite producătorilor din cele două blocuri să comercializeze bunuri și componentele lor mai fluid, printr-un proces cu tarife reduse cunoscut sub numele de cumul.

La începutul acestei luni, Carney și-a trimis reprezentantul personal pe lângă Uniunea Europeană, John Hannaford, la Singapore, pentru a solicita punctele de vedere ale liderilor regionali cu privire la potențialul acord.

„Lucrurile avansează cu siguranță”, a declarat pentru Politico un oficial al guvernului canadian.

UE și CPTPP au decis să coopereze împotriva fragmentării comerțului liber

UE și clubul Indo-Pacific, cunoscut sub numele de Acordul Cuprinzător și Progresiv pentru Parteneriatul Trans-Pacific, au convenit în noiembrie anul trecut să-și unească forțele economice pentru a contracara fragmentarea comerțului liber în urma tarifelor impuse de Trump.

„Considerăm că intensificarea comerțului între UE și CPTPP are o mare valoare, contribuind totodată la consolidarea rezilienței lanțului de aprovizionare”, a declarat un oficial japonez din domeniul comerțului.

„Dacă UE este dispusă să poarte această conversație, atunci, desigur, lucrurile ar deveni foarte interesante”, a spus un diplomat dintr-o țară CPTPP pentru Politico.

În interiorul UE, unii oficiali sunt „super entuziasmați” să urmărească acordul de cumul, a declarat un reprezentant de rang înalt al mediului de afaceri.

Deși acordul „face într-adevăr parte din sfera largă a cooperării UE-CPTPP”, a confirmat un oficial al UE, acesta „nu face parte din prioritățile de acțiune pentru moment”.