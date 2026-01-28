Keir Starmer îl contrazice pe Mark Carney și respinge ideea unei noi ordini mondiale

Premierul britanic Keir Starmer a respins ideea omologului său canadian, Mark Carney, potrivit căreia statele de dimensiuni medii ar trebui să se unească împotriva marilor puteri globale.

Keir Starmer a transmis că strategia Marii Britanii se bazează pe pragmatism și bun simț, scrie POLITICO.

El a plecat miercuri în China, într-o vizită care urmărește refacerea relațiilor dintre Regatul Unit și Beijing. Programul include o întrevedere cu președintele chinez Xi Jinping.

Vizita vine după mai multe deplasări făcute de Mark Carney și de președintele francez Emmanuel Macron.

Săptămâna trecută, Carney a spus, într-un discurs susținut la Forumul Economic Mondial, că există o „ruptură” provocată de „marile puteri” care acționează doar în interes propriu.

Deși nu a făcut referire directă la administrația lui Donald Trump, mesajul l-a deranjat pe liderul american, care a afirmat: „Canada trăiește datorită Statelor Unite”.

Premierul canadian, Mark Carney, a cerut statelor medii să coopereze pentru a „construi ceva mai mare, mai bun, mai puternic, mai just”.

Întrebat despre aceste declarații marți, în avionul spre China, Starmer a respins ideea unei alianțe împotriva Statelor Unite sau Chinei și a apărat politica britanică de dialog cu toți cei implicați.

„Sunt un pragmatic, un pragmatic britanic care aplică bunul simț și, prin urmare, mă bucur că avem o relație bună cu SUA în domeniul apărării, securității, informațiilor, comerțului și prosperității. Este foarte important să menținem această relație bună.”, a spus el.

Premierul britanic a vorbit și despre relația cu Uniunea Europeană.

„În mod similar, avansăm cu o relație mai bună cu UE. Anul trecut am avut un summit foarte bun, cu 10 puncte de acord. Anul acesta vom avea un alt summit cu UE, care sper să fie iterativ, precum și să ducem la îndeplinire ceea ce am convenit deja. Și am spus în mod constant că nu aleg între SUA și Europa. Mă bucur foarte mult că Marea Britanie are relații bune cu ambele.”, a spus Starmer.

Guvernul condus de Starmer se confruntă cu probleme în contextul reluării dialogului cu China.

Executivul britanic susține însă că dorește o relație bazată pe cooperare, competiție și fermitate atunci când situația o impune, pentru a sprijini economia națională.

„Evident, China este a doua cea mai mare economie din lume, unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai noștri”, a declarat marți premierul britanic.

„Sub guvernul anterior, am trecut de la epoca de aur la epoca de gheață. Ceea ce doresc să fac este să continui abordarea pe care am prezentat-o de mai multe ori până acum… și anume o abordare cuprinzătoare și consecventă față de China.”, a mai spus el.