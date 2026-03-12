Prima pagină » Știri externe » China adoptă o lege privind unitatea etnică, despre care criticii spun că va consolida asimilarea

China adoptă o lege privind unitatea etnică, despre care criticii spun că va consolida asimilarea

China a adoptat joi o lege radicală pentru a promova ceea ce numește „unitatea etnică”, o măsură care, potrivit criticilor, ar eroda și mai mult drepturile unor grupuri minoritare, pe măsură ce autoritățile consolidează eforturile de asimilare.
Sursa foto: John Ricky / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Alexandra-Valentina Dumitru
12 mart. 2026, 10:45, Știri externe

Legea, aprobată de legislativul ceremonial al țării, are scopul de a promova „un sentiment mai puternic de comunitate între toate grupurile etnice din națiunea chineză”, a declarat Lou Qinjian, delegat al Congresului Național al Poporului, care a prezentat propunerea întregului organism, potrivit AP.

Proiectul de lege prevede necesitatea promovării unității etnice de către toate organismele guvernamentale și întreprinderile private, inclusiv administrațiile locale și grupurile afiliate statului, precum Federația Femeilor din China.

„Populația fiecărui grup etnic, toate organizațiile și grupurile din țară, forțele armate, fiecare partid și organizație socială, fiecare companie, trebuie să creeze o conștiință comună a națiunii chineze în conformitate cu legea și constituția și să își asume responsabilitatea de a construi această conștiință”, se arată în textul legii.

Academicienii și observatorii spun că noua prevedere reprezintă un pas înapoi pentru identitatea minorităților etnice, deoarece impune utilizarea limbii chineze mandarine în învățământul obligatoriu, printre altele.

Majoritatea populației Chinei este de etnie han, iar limba oficială este mandarina. Țara are 55 de grupuri etnice, care reprezintă 8,9% din populația de 1,4 miliarde de locuitori.

Constituția prevede că „fiecare etnie are dreptul de a-și folosi și dezvolta propria limbă” și „are dreptul la autonomie”, în timp ce Legea privind autonomia etnică regională promite o autonomie limitată acestor grupuri, inclusiv permisiunea de a crea măsuri flexibile pentru dezvoltarea economiei lor.

Experții spun că, în ciuda acestor prevederi, noua lege va avea probabil prioritate în practică.

„Aceasta pune capăt promisiunii inițiale a partidului de a acorda o autonomie semnificativă”, a declarat James Leibold, profesor la Universitatea LaTrobe din Australia, care a studiat schimbările de politică ale Chinei față de minoritățile etnice. Leibold a calificat măsura drept punctul culminant al „reconsiderării majore” a politicilor etnice de către președintele chinez Xi Jinping.

