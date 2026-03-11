Prima pagină » Știri externe » Lege controversată și val de arestări: pedepse mai mari pentru relațiile între persoane de același sex în Senegal

Lege controversată și val de arestări: pedepse mai mari pentru relațiile între persoane de același sex în Senegal

Adunarea Națională a Senegalului a votat miercuri o lege prin care pedepsele pentru relațiile homosexuale sunt dublate, ajungând de la cinci la zece ani de închisoare, într-un climat tensionat, marcat de o intensificare a discursurilor homofobe și de o serie de arestări pentru presupusă homosexualitate.
Sursa: X
Departamentul Externe
12 mart. 2026, 00:42, Știri externe

Noua lege prevede, de asemenea, sancțiuni penale pentru promovarea și finanțarea homosexualității în Senegal. Pentru a intra în vigoare, actul normativ trebuie promulgat de președintele Bassirou Diomaye Faye.

Potrivit textului adoptat, pedeapsa maximă va fi aplicată în cazurile în care actul incriminat ar fi fost comis cu un minor. Legea înăsprește și regimul amenzilor, care vor putea varia între 2 și 10 milioane de franci CFA (aproximativ 3.048 – 15.244 de euro), față de nivelul anterior, cuprins între 100.000 și 1,5 milioane de franci CFA (152 – 2.286 de euro).

Totuși, legea include și o prevedere care sancționează „denunțurile abuzive făcute cu rea-credință” împotriva persoanelor suspectate că ar fi homosexuale.

Senegalul, țară cu populație majoritar musulmană, este agitat de mai multe săptămâni de această temă, care reapare frecvent în dezbaterea publică. Subiectul a devenit și mai sensibil după arestarea, la începutul lunii februarie, a 12 bărbați, printre care și două celebrități locale, acuzați de „acte contra naturii” – formulare folosită pentru a desemna relațiile între persoane de același sex.

De atunci, presa locală a relatat aproape zilnic despre noi arestări, numărul acestora ajungând la câteva zeci. Unele dintre persoanele reținute sunt acuzate și că ar fi transmis în mod deliberat virusul HIV, acuzații care au alimentat și mai mult dezbaterile virulente împotriva homosexualității.

Mai multe organizații pentru apărarea drepturilor omului au condamnat valul de arestări și au cerut eliberarea celor reținuți.

În Senegal, homosexualitatea este considerată pe scară largă o deviere, iar înăsprirea represiunii reprezintă de mult timp o promisiune a taberei aflate la putere, cu miză politică importantă. De ani buni, influente organizații religioase cer o criminalizare mai dură a relațiilor homosexuale.

