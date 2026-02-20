Prima pagină » Economic » Ce înseamnă marea înfrângere a lui Trump la „CCR-ul american”

Curtea Supremă a Statelor Unite a decis vineri să invalideze tarifele vamale de amploare impuse de președintele Donald Trump în baza unei legi din 1977 destinată situațiilor de urgență națională, într-un verdict cu efecte potențial semnificative asupra comerțului internațional și a economiei globale.
Donald Trump, în timpul discursului de la Davos. Sursa foto: Hepta
Gabriel Negreanu
20 feb. 2026, 23:19, Economic

Într-o hotărâre adoptată cu 6 voturi la 3, redactată de președintele Curții, John Roberts, judecătorii au menținut decizia unei instanțe inferioare potrivit căreia utilizarea de către Trump a legii International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) a depășit atribuțiile președintelui.

Roberts a invocat un precedent al Curții și a subliniat că, pentru a justifica „o revendicare extraordinară” a puterii de a impune tarife, președintele trebuie să indice „o autorizare clară din partea Congresului” – lucru pe care, în opinia majorității, „nu îl poate” face. Majoritatea a argumentat că Constituția americană conferă foarte clar Congresului puterea de a impune taxe, inclusiv tarife, iar fondatorii nu au transferat această competență către executiv.

Trump atacă decizia: „teribilă” și „profund dezamăgitoare”

La o conferință de presă, Trump a condamnat hotărârea drept „teribilă” și „profund dezamăgitoare”, criticându-i pe cei șase judecători care au votat împotriva sa. „Sunt rușinat de anumiți membri ai Curții… acei judecători sunt o rușine pentru națiunea noastră”, a declarat președintele.

Cine a contestat tarifele

Decizia Curții vine în urma unei acțiuni în instanță depuse de companii afectate și de 12 state americane, majoritatea conduse de guvernatori democrați, care au contestat utilizarea fără precedent a IEEPA pentru impunerea unilaterală de taxe pe importuri. Este, totodată, primul dosar major din agenda amplă a lui Trump ajuns direct în fața celei mai înalte instanțe, într-un context în care el a influențat componența Curții prin numirea a trei judecători conservatori în primul mandat.

Rambursări de miliarde, rămase în aer

Majoritatea nu a tranșat dacă firmele pot primi înapoi sumele achitate deja. Unele companii, inclusiv lanțul Costco, au deschis sau pregătesc acțiuni pentru rambursări, iar Kavanaugh a avertizat că procesul ar putea deveni „un haos”.

175 de miliarde de dolari colectați – estimare

Administrația nu a mai publicat date privind colectarea tarifelor după 14 decembrie, însă economiștii de la Penn Wharton Budget Model au estimat vineri că tarifele impuse în baza IEEPA au adus peste 175 de miliarde de dolari – sumă care, potrivit analizei, ar putea trebui returnată ca efect al hotărârii. În paralel, Trump a impus și alte tarife prin alte legi care nu sunt vizate în acest litigiu; acestea ar reprezenta aproximativ o treime din veniturile provenite din tarifele introduse de el, potrivit datelor guvernamentale dintr-o perioadă anterioară.

Ce urmează: alte temeiuri legale pentru tarife

Potrivit analistei Rachel Ziemba de la Center for a New American Security, decizia reprezintă „o mare repudiere” a agendei tarifare și îl va obliga pe Trump să folosească instrumente alternative, de regulă mai lente și care cer consultări publice și/sau aprobări ale Congresului, reducând inclusiv capacitatea de a amenința cu tarife „împotriva oricărei țări, din orice motiv”.

În administrație, secretarul Trezoreriei Scott Bessent și alți oficiali au indicat că vor invoca alte justificări legale pentru a menține cât mai multe tarife. Printre opțiuni se numără prevederi care permit tarife pentru importuri ce amenință securitatea națională, precum și mecanisme de represalii comerciale bazate pe constatări ale Office of the US Trade Representative privind practici comerciale incorecte.

Economistul-șef pentru SUA al Oxford Economics, Michael Pearce, a avertizat însă că, deși administrația ar putea reconstrui o parte din tarife prin mijloace „mai durabile”, diferențele pe sectoare și pe țări pot alimenta un nou val de incertitudine pentru companii, investitori și gospodării – un risc care ar putea frâna creșterea economică în acest an.

Tarifele au fost folosite de Trump ca instrument central de politică economică și externă, alimentând un război comercial global după începutul celui de-al doilea mandat.

