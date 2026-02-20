Prima pagină » Știrile zilei » Reacția lui Trump după decizia Curții Supreme: Voi semna un ordin de impunere a unui tarif global de 10%

Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat dur la decizia Curtea Supremă a Statelor Unite, care a stabilit că nu are autoritatea de a impune unilateral tarife comerciale. Acesta a anunțat că va impune o taxa vamală universală de 10% și a atacat instanță susținând că ar fi fost influențată de interese străine.
Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
20 feb. 2026, 21:31, Economic

Donald Trump a anunțat vineri o nouă taxă vamală după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că președintele nu are puterea de a lua unilateral astfel de măsuri. 

„Astăzi, voi semna un ordin de impunere a unui tarif global de 10% în temeiul Secțiunii 122, peste tarifele noastre normale care sunt deja percepute. Pot distruge comerțul, pot distruge țara. Am voie chiar să impun un embargou care distruge o țară străină. Pot impune un embargou. Pot face orice vreau, dar nu pot percepe 1 dolar pentru că nu asta scrie”, a spus Trump, citat de Reuters

În același timp, a transmis un mesaj și partenerilor externi, despre care a spus că „sărbătoresc” decizia Curții: „Țările străine care ne jefuiesc de ani de zile sunt în extaz. Sunt atât de fericiți și dansează pe străzi, dar nu vor dansa mult timp, asta vă pot asigura”.

Acesta a lansat și o serie de atacuri la adresa Curții Supreme. Trump a spus că decizia ar fi fost „influențată de interese străine și de o mișcare politică mult mai mică decât ar crede oamenii vreodată”. 

Președintele a lansat critici și la adresa judecătorilor: „Se comportă ca niște proști și ca niște unelte ale așa-zișilor republicani și ale democraților de stânga radicală”, notează Associated Press

