Prima pagină » Știrile zilei » Raluca Turcan cere sancțiuni financiare pentru judecătorii CCR pe fondul amânării unei decizii

Raluca Turcan cere sancțiuni financiare pentru judecătorii CCR pe fondul amânării unei decizii

Deputata liberală, Raluca Turcan, a anunțat că va modifica o inițiativă legislativă poprire astfel încât „judecătorii CCR să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român!”.
Raluca Turcan cere sancțiuni financiare pentru judecătorii CCR pe fondul amânării unei decizii
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
11 feb. 2026, 13:25, Politic

Deputata a anunțat că intenționează să modifice un proiect legislativ depus anterior care vizează sancționarea absențelor nemotivate ale judecătorilor CCR de la ședințe. Aceasta a anunțat că noul amendament vizează introducerea răspunderii individuală și financiară a judecătorilor CCR pentru prejudiciile aduse statului român.

Reamintesc că am depus un proiect de lege care obligă explicit judecătorii CCR să participe la ședințele plenului, prevede sancționarea cu 10% din indemnizația brută pentru fiecare absență nemotivată și introduce posibilitatea revocării de către autoritatea care i-a numit dacă absentează nemotivat de cel puțin trei ori consecutiv sau nu își pot exercita funcția mai mult de 90 de zile. Intenționez să amendez acest proiect de lege în Parlament, astfel încât judecătorii CCR să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român!”, se arată în mesajul publicat miercuri, pe Facebook, de Raluca Turcan.

Deputata a atenționat cu privire la riscurile financiare la care se supune statul român, amintind de fondurile din PNRR aferente jalonului pensiilor magistraților. „România riscă să piardă bani europeni – nu puțini, ci 231 milioane de euro – și credibilitate externă din cauza unor tergiversări care nu au nicio legătură cu fondul juridic al problemelor”, spune Turcan. 

Raluca Turcan a invocat articolul 52, alineatul 3, din Constituția României: „Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență”. 

Anunțul vine după ce judecătorii CCR au amânat pentru 18 februarie 2026 luarea unei decizii pe reforma pensiilor magistraților, fiind a cincea amânare din dosar. 

 

 

 

Citește și

Recomandarea video

Fake grosolan cu AI în social media, ventilat de propaganda rusă: O ”poză” virală cu Zelenski și pedofilul Epstein
G4Media
Mihai Bendeac, acuzat de HĂRȚUIRE! Cum se apără actorul: „Domnișoara a inițiat gestul și...”
Gandul
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
Libertatea
Rezultatul autopsiei lui Sorin Iacob, bărbatul care a murit împreună cu soția în accidentul din Iași! Nu a suferit un infarct
CSID
Cod Rutier 2026: De la ce valoare alcoolul la volan devine infracțiune și ce riști dacă ai sub 0,40 mg/l
Promotor