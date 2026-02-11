Fost ministru al Justiției: Cred că se va da o decizie pe care societatea civilă o va primi pozitiv și că forurile europene vor găsi soluția pentru a debloca suma

„Eu personal nu cred că se vor pierde bani. Eu personal cred că se va da o decizie pe care societatea civilă o va primi pozitiv și că forurile europene vor găsi soluția pentru a debloca respectiva sumă” a spus fostul ministru al Justiției, miercuri, într-o intervenție la B1 TV.

Tudorel Toader a afirmat că amânările repetate ale Curții Constituționale nu reprezintă o situație singulară și a atras atenția asupra tensiunilor existente între societatea civilă și magistrați: „Nu este singura dată când Curtea amână repetat luarea unei decizii. E adevărat că este o problemă foarte sensibilă pe care o așteaptă toată societatea civilă. Tot adevărat, cred eu, este și faptul că politicienii au ostilizat relația dintre magistrați și societatea civilă”.

Toader a apreciat implicarea judecătorilor constituționali, menționând prezența lui Gheorghe Stan la ședință, revenit din concediu paternal, precum și faptul că CCR a stabilit un termen de o săptămână pentru pronunțare. „E de apreciat, cred eu, faptul că Gheorghe Stan a venit din concediu paternal să participe la ședința. E de apreciat și faptul că s-a dat un termen scurt de o săptămână”, a spus Toader, însă a adăugat: „Eu mă așteptam și astăzi la o decizie, dar aici este o altă chestiune”.

Privind un eventual termen de judecată dacă cazul este trimis la instanță europeană, Toader afirmă: „Instanțele supreme, la nivel național și la nivel european, au și procedurile de soluționarea cauzelor în termene scurte și foarte scurte. Ceea ce înseamnă că poate Curtea de Justiție să uzeze de procedura accelerată și în câteva luni să decidă”.

Judecătorii CCR au amânat pentru 18 februarie 2026 luarea unei decizii pe reforma pensiilor magistraților, fiind a cincea amânare din dosar.