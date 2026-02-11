Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone

Potrivit unui comunicat al CE, în ultimii ani, UE s-a confruntat cu provocări din ce în ce mai mari legate de drone și baloane meteorologice, inclusiv survolări ostile, încălcări ale spațiului aerian, perturbări ale aeroporturilor, precum și riscuri pentru infrastructura critică, frontierele externe și spațiile publice.

Planul de acțiune prezentat răspunde solicitărilor din partea statelor membre ale UE și a Parlamentului European privind o abordare unită a UE împotriva amenințărilor reprezentate de dronele răuvoitoare.

Pentru a îmbunătăți gradul de pregătire al UE, planul de acțiune propune o nouă abordare a dezvoltării tehnologice și a accelerării producției industriale. Printre aceste eforturi se numără o cartografiere industrială civilo-militară coordonată pentru a atrage investiții și a stimula inovarea și amplitudinea; interoperabilitatea, o capacitate consolidată de testare anti-drone datorită unui nou Centru de excelență al UE pentru combaterea dronelor și dezvoltării unui sistem de certificare pentru sistemele de combatere a dronelor; și și lansarea unui forum al industriei dronelor și a contradronelor.

Drone civile

În paralel, Comisia va propune un pachet privind securitatea dronelor pentru a revizui normele existente privind dronele civile aeropurtate și pentru a le adapta la noile realități în materie de securitate. De asemenea, va fi lansată eticheta „dronă de încredere a UE” pentru a identifica echipamentele sigure de pe piață.

Pentru a proteja infrastructura critică, Comisia va oferi orientări clare pentru operatori, va lansa un proiect-pilot pentru a îmbunătăți supravegherea maritimă și va ajuta statele membre să se apere împotriva amenințărilor la mare altitudine, cum ar fi baloanele meteorologice lansate din afara UE.

Totodată, planul propune valorificarea tehnologiilor și a rețelelor 5G pentru a detecta mai bine dronele.

Rețele 5G

Confruntate cu peisajul actual al amenințărilor și, în special, cu utilizarea tot mai frecventă a roiurilor de drone, rețelele 5G trebuie să fie mobilizate urgent pentru detectarea dronelor, conectate sau nu, arată CE în comunicat.

„Deși statele membre sunt principalele responsabile pentru măsurile de răspuns la amenințările cu drone, UE poate oferi o valoare adăugată clară în sprijinirea acestor eforturi în curs. Comisia va lansa o cerere de propuneri pentru ca țările interesate să își unească forțele în domeniul achizițiilor publice și al implementării sistemelor anti-drone. Acesta va sprijini, de asemenea, dezvoltarea unor sisteme suverane europene de „comandă și control” bazate pe IA și va analiza posibilitatea creării unor echipe de răspuns rapid în situații de urgență împotriva dronelor pentru o solidaritate sporită între statele membre”, se mai spune în comunicat.

Exercițiu anual

Comisia propune, de asemenea, organizarea unui exercițiu anual la scară largă al UE de combatere a dronelor pentru a testa la stres cooperarea transfrontalieră și sinergiile civile și militare. În plus, aceasta va continua să furnizeze Frontex – agenția UE pentru paza frontierelor și a coastelor – dronele și tehnologia necesare pentru supravegherea frontierelor. Frontex va oferi orientări practice privind modelele de desfășurare pe mai multe niveluri și gestionarea incidentelor transfrontaliere.

Comisia anunță că își va intensifica sprijinul pentru a construi un ecosistem mai puternic al dronelor, promovând legături mai strânse între guverne și industrie prin intermediul Alianței pentru drone cu Ucraina.

În perioada următoare, Comisia va lansa discuții cu statele membre cu privire la acțiunile propuse și prioritățile-cheie, pe baza principiului asumării în comun a responsabilității.