Von der Leyen deschide calea unei Europe cu mai multe viteze înaintea summitului privind viitorul economic al UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că statele membre care vor să avanseze pe teme economice ar trebui să colaboreze în grupuri mai restrânse, dacă un acord comun între toate cele 27 de țări nu poate fi atins.

Mesajul vine înaintea unui summit important dedicat consolidării economiei europene, aflată sub presiunea competiției cu Statele Unite și China, scrie Euronews.

Președinta Comisiei Europene a declarat că scopul rămâne adoptarea unei agende economice comune la nivelul întregii Uniuni.

Totuși, în situația în care diferențele politice blochează deciziile, unele state pot merge mai departe prin cooperare între ele.

Propunerea a venit după apelul lansat de Mario Draghi, fost prim-ministru al Italiei, care a cerut o Uniune mai eficientă și o abordare federalistă „pragmatică” pentru proiecte majore.

„Ambiția noastră ar trebui să fie întotdeauna să ajungem la un acord între toate cele 27 de state membre”, a scris Ursula von der Leyen într-o scrisoare adresată liderilor europeni.

„Cu toate acestea, acolo unde lipsa de progres sau ambiție riscă să submineze competitivitatea sau capacitatea de acțiune a Europei, nu ar trebui să ne ferim să folosim posibilitățile prevăzute în tratate în cadrul cooperării consolidate.”, a mai spus aceasta.

Acest mecanism permite unui grup de cel puțin nouă state membre să aprofundeze integrarea pe anumite domenii, fără participarea tuturor țărilor UE.

Poziția exprimată de Ursula von der Leyen este o mare schimbare față de regula consensului și deschide calea către o Europă cu mai multe viteze.

Liderii europeni urmează să se întâlnească joi la Castelul Alden Biesen, într-o reuniune informală. La discuții vor participa Mario Draghi și fostul premier italian Enrico Letta.

Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat pentru Euronews că întâlnirea va clarifica modul de aplicare a rapoartelor Draghi și Letta din 2024.

Înaintea summitului, zece state se vor reuni la inițiativa Germaniei, Italiei și Belgiei, cu participarea Franței, pentru a încerca stabilirea unei poziții comune.